Nezadovoljni Đoković po dobri minuti odvihral iz studia #video

Novak Đoković je v ponedeljek po dvoboju s Holgerjem Runejem dvignil kar nekaj prahu, potem ko je nekaterim nespoštljivim navijačem na ciničen način zaželel lahko noč. Eden najboljših teniških igralcev je v pogovoru na igrišču dejal, da se vsem navijačem, ki so spoštljivi, zahvaljuje iz srca, tisti peščici, ki so se po njegovem mnenju obnašali neprimerno, pa sporočil, da ga po vseh dolgoletnih izkušnjah ne morejo več sprovocirati.

Novak Djokovic walked out of his interview with BBC in 98 seconds



Every question was focused on the crowd last night in the Rune match



“Do you have any other questions other than the crowd? Are you focused only on that? This is the 3rd question.”



