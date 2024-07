Taylor Fritz in Alexander Zverev sta v ponedeljek v osmini finala teniškega turnirja v Wimbledonu prikazala epski dvoboj. Prvi je zaostajal že z 0:2 v nizih, nato pa se je Fritzu uspelo vrniti in zmagati s 3:2 ter se tako uvrstiti v četrtfinale najprestižnejšega turnirja na teniški turneji.

"Malo so pretiravali" Na mreži sta se zadržala dlje, kot je to običajno. Foto: Guliverimage

Po dvoboju sta se igralca pri mreži zadržala dalj časa, kot je običajno. Alexander Zverev je imel namreč težave z nekaterimi navijači iz njegove lože, saj naj bi bili ti, sploh proti koncu dvoboja, preglasni. Taylor Fritz je pozneje za Tennis Channel razkril, da ni bilo nič osebnega med njima, prav tako pa je tudi Zverev na novinarski konferenci povedal, da ne želi delati drame iz tega in da je njegov nasprotnik zasluženo zmagal.

"Njegova ekipa je zelo spoštljiva. S tem imam v mislih trenerja, fizioterapevta in njegovega drugega trenerja. Mislim, da so bila tam nekateri drugi, ki morda niso iz teniškega sveta in ne gledajo vsakega dvoboja. Malo so pretiravali. S Taylorjem nimam nobenih težav. Mislim, da je super fant," je po dvoboju povedal trenutno četrti igralec sveta.

Vprašanje na to temo je po dvoboju dobil tudi Američan, ki je dejal, da v vsem hrupu ni slišal navijačev iz svoje lože in da ni opazil, da bi bil kdo preglasen. "Iskreno, nisem jih slišal. Ne vem, nič takšnega ni bilo. Rekel je, da nima ničesar proti meni. Ko igram, res ne slišim iz svoje lože. Nisem slišal, da bi bil kdo izjemno glasen. Vso pravico ima biti jezen, če so bili nadležni. Vprašal sem ga: 'Kdo je bil?'"

Morgan Riddle on Instagram this afternoon as her boyfriend Taylor Fritz beats Alexander Zverev.#Wimbledon pic.twitter.com/napGHm8EPR — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 8, 2024

Morgan Riddle (Taylor Fritz's girlfriend) on Instagram after his win from two sets to love down against Alexander Zverev at #Wimbledon pic.twitter.com/MiFzymnoIM — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 8, 2024

Kaj je želela povedati s svojimi objavami?

Če igralca temu nista posvečala prevelike pozornosti, pa je za veliko pozornost na družbenih omrežjih poskrbela Morgan Riddle, dekle Taylorja Fritza, za katero med drugim pravijo, da je najbolj priljubljena spremljevalka na teniški turneji. Na Instagramu je objavila stvari, ki so morda pomenile še nekaj več. Kmalu za tem je objave izbrisala.

"Dekleta, glasno navijate," je najprej objavila Morgan in zraven dodala fotografijo s tribun. Nato pa je še objavila video, ko pleše, srka pijačo, ob tem pa napis: "ko tvoj moški zmaga za dekleta". Na družbenih omrežjih so ljudje njene komentarje razumeli kot ne preveč prikrito zbadanje Zvereva, potem ko sta ga v preteklosti dve nekdanji partnerki obtožili nasilja.

Morgan Riddle na turnirjih redno spremlja svojega partnerja. Foto: Guliverimage

Brenda Patea se je izvensodno poravnala z Alexandrom Zverevom. Foto: Gulliver/Getty Images

Kar dvakrat obtožen nasilja, a ga je vedno ostro zanikal

Kot prva se je že leta 2020 izpostavila Olga Šaripova, medtem ko je lani Brenda Patea, mati otroka Alexandra Zvereva, vložila kazensko ovadbo. Obravnave so potekale v Berlinu, ravno med letošnjim OP Francije, kjer so se brez prisotnosti Zvereva izvensodno poravnali. Nemcu nikoli niso dokazali krivde, prav tako je vedno vse obtožbe ostro zanikal.

Taylorja Fritza v četrtfinalu čaka Italijan Lorenzo Musetti. V primeru, da Američan zmaga, bi bil to zanj prvi polfinale na turnirju za grand slam.

