Novak Đoković je v zadnjem dvoboju osmine finala precej lažje, kot so vsi mislili, s 6:3, 6:4 in 6:2 premagal Holgerja Runeja. Srb se je šestdesetič uvrstil v četrtfinale grand slamov. Z nastopi v All England Clubu je končal četrtopostavljeni Aleksander Zverev. V petih nizih ga je izločil Taylor Fritz. Kot prvi je v ponedeljek napredoval Lorenzo Musetti.

Lorenzo Musetti Foto: Reuters V moški konkurenci sta v četrtfinale napredovala Italijan in 25. nosilec Lorenzo Musetti, ki je s 4:6, 6:3, 6:3 in 6:2 izločil Francoza Giovannija Mpetshija Perricarda, ter deveti nosilec, Avstralec Alex de Minaur, ki je ugnal še enega Francoza Arthurja Filsa s 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

Srbski as Novak Đoković trdi, da njegovo stanje po operaciji kolena še zdaleč ni najboljše, a mu v prvih dveh nizih Danec Holger Rune ni bil kos. Po manj kot uri in pol igre ju je dobil s 6:3 in 6:4. A še bolj kot odličen Đoković je bil razglašen Rune, ki je z 2:6 po 40 minutah izgubil še tretji niz in zadnji dvoboj osmine finala je bil končan. Srb se je šestdesetič uvrstil v četrtfinale grand slamov. Ni bilo pa Noletu niti najmanj všeč, da je bil večji del publike na strani Runeja in mu je občasno tudi "bujal". "Igral sem še v mnogo bolj sovražnem okolju, to me ne bo spravilo iz tira," je dal jasno vedeti po dvoboju.

Holger Rune ni bil pravi. Foto: Reuters "Ni igral, kot zna. Izgubil je uvodne igre in mu je bilo mentalno zagotovo nato še težje. Jaz pa sem našel svoj ritem in držal visok ritem igre," je dvoboj ocenil Đoković. "Ja, zelo solidna igra." Đoković si močno želi izenačiti rekord legendarnega Rogerja Federerja, ki je na sveti travi osemkrat zmagal, medtem ko je Nole slavil sedemkrat. Đoković se bo v četrtfinalu meril z De Minaurom, ki se je ob zaključni točki sicer poškodoval, a dejal, da "bo v redu in bo našel način, da nastopi".

Novak Đoković je proslavil uvrstitev v četrtfinalu in požugal sovražno nastrojeni publiki. Foto: Reuters

Fritz po petih nizih izločil četrtega nosilca

Taylor Fritz je izločil četrtega nosilca. Foto: Reuters Na osrednjem igrišču sta dvoboj osmine finala igrala četrti nosilec iz Nemčije Aleksander Zverev in 13. Američan Taylor Fritz. Šlo je za dvoboj dveh igralcev z močnim servisom in po pričakovanjih je bil zelo napet in zanimiv. PO treh urah in 33 minutah je bil odločen šele v petem nizu. S 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3) in 6:3 je zmagal Fritz, torej po preobratu, potem ko je izgubil prva dva niza. Šestindvajsetletnik se je drugič uvrstil v četrtfinale Wimbledona, še na nobenem grand slamu pa ni bil polfinalist.

Wimbledon, ATP, 8. dan, osmina finala:



Lorenzo Musetti (Ita/25) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Alex De Minaur (Aus/9) - Arthur Fils (Fra) 6:2, 6:4, 4:6, 6:3;

Taylor Fritz (ZDA/12) - Aleksander Zverev (Nem/4) 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 6:3;



Novak Đoković (Srb/2) - Holger Rune (Dan/15).