Alcaraz oddal še en niz, Sinner gladko med osem

Španec Carlos Alcaraz ostaja v igri za ubranitev naslova v Wimbledonu, kjer je lani v finalu ugnal Srba Novaka Đokovića. Letos je imel v tretjem krogu precej težav z Američanom Francesom Tiafoejem, ko je moral igrati pet nizov, prva dva dvoboja pa je dobil s 3:0 v nizih. Zdaj je v osmini finala oddal samo tretjega po slabši igri, a nato v četrtem storil dovolj, da je po natanko treh urah prek Francoza Uga Humberta prišel med osem najboljših.

"Levoroki igralci so na travi vedno nevarni tekmeci. Danes sem se počutil dobro, igral sem na visoki ravni. Boril se bom vse do zadnje žoge," je dejal Alcaraz, ki je kot vselej navduševal z nekaj izjemnimi udarci in nepopustljivostjo.

Jannik Sinner ni oddal niza. Foto: Reuters Prvi nosilec Italijan Jannik Sinner je za četrtfinale igral proti Američanu Benu Sheltonu in ga premagal v dobrih dveh urah igre s 6:2, 6:4 in 7:6. Triindvajsetletnik se je mučil predvsem v tretjem nizu, ko je že zaostajal z 1:4 in v podaljšani igri ubranil žogico za znižanje Američana. Toda ta je pri izidu 9:10 v podaljšani igri napravil dvojno napako in dvoboja je bilo po dveh urah in 10 minutah konec.

"To je bil zelo zahteven dvoboj, še posebej v podaljšani igri tretjega niza. Moral sem rešiti žogico za niz pri 5:6. Takšni dvoboji se lahko hitro zapletejo in podaljšajo. Vesel sem, da sem ga končal po treh nizih," je v prvi izjavi po dvoboju dejal prvi nosilec Wimbledona.

Wimbledon, WTA, 7. dan, osmina finala:



Carlos Alcaraz (Špa/3) – Ugo Humbert (Fra/16) 6:3, 6:4, 1:6, 7:5

Jannik Sinner (Ita/1) – Ben Shelton (ZDA/14) 6:2, 6:4, 7:6



Grigor Dimitrov (Bol/10) – Danil Medvedjev (Rus/5)

Tommy Paul (ZDA/12) – Roberto Bautista Agut (Špa)