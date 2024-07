Nepričakovano hiter konec za prvo nosilko Igo Swiatek

Šesti dan Wimbledona v ženski konkurenci je presenetljivo izpadla izmed glavnih zvezd ženskega tenisa Iga Swiatek. Na igrišču številka ena jo je v treh nizih izločila Kazahstanka Julija Putinceva. To v osmini finala zdaj čaka Latvijka Jelena Ostapenko. Na osrednjem igrušču kluba All England pa je Ukrajinka Jelina Svitolina domov poslala Tunizijko Ons Jabeur.

Iga Swiatek, ki je znana po svoji izjemni igri in moči, je pritegnila veliko pozornosti, tokrat zaradi nepričakovanega poraza proti Kazahstanki Juliji Putincevi. To je sicer Poljakinja do danes premagala v vseh štirih medsebojnih dvobojih, tokrat pa ji je morala priznati poraz.

Dvaindvajsetletna Poljakinja nikakor ne najde pravih občutkov na travnati površini. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam - štirikrat je zmagala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, enkrat pa na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku - se je od svojega krstnega nastopa 2019 najdlje prebila lani, ko je nastopila v četrtfinalu, letos je svoje nastope v Wimbledonu končala že v tretjem krogu. Pred tem je premagala Američanko Sofio Kenin in Hrvatico Petro Martić.

Devetindvajsetletna Putinceva je bila v tretjem krogu previsoka ovira za Swiatek. V prvem nizu je Poljakinji šlo po načrtih, po dobljenem uvodnem nizu s 6:3 pa je bila v naslednjih dneh v povsem podrejenem položaju in klavrno končala svoje nastope na najbolj slovitem teniškem turnirju na svetu.

"Ne vem, kako mi je uspelo," je takoj po zmagi dejala v Moskvi rojena Kazahstanka. "Osredotočena sem bila le na svojo hitro igro, druge zadeve me niso zanimale. Po izgubljenem prvem nizu sem se vrnila. Med dvobojem sem si rekla, da sem v preteklosti na travi že premagala številko 1 (v Birminghamu 2019 je ugnala Japonko Naomi Osaka, opomba STA) in zakaj ne bi tega ponovila. Po današnji veliki zmagi želim le uživati v trenutku, o Jeleni Ostapenko bom začela razmišljati na jutrišnjem treningu," je dodala Putinceva.

Latvijka Jelena Ostapenko je bila boljša od Američanke Bernarde Pera s 6:1 in 6:3, Ana Kalinska je v ruskem obračunu premagala Ljudmilo Samsonovo s 7:6 (4) in 6:2. Čehinja Barbora Krejčikova je v prvem nizu "zavezala kravato" Španki Jessici Bouzas, v drugem nizu pa je igralka s Pirenejskega polotoka dvoboj predala pri zaostanku 3:4.

Ukrajinka Jelina Svitolina je domov poslala Tunizijko Ons Jabeur po zmagi s 6:1 in 7:6 (4), Kitajka Wang Xinyu pa je bila boljša od Britanke Harriet Dart z 2:6, 7:5 in 6:3.

Wimbledon, grand slam (52,3 milijona evrov): 3. krog:

Jelena Ostapenko (Lat/13) - Bernarda Pera (ZDA) 6:1, 6:3;

Barbora Krejčikova (Češ/31) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:0, 4:3 - predaja;

Ana Kalinska (Rus/17) - Ljudmila Samsonova (Rus/15) 7:6 (4), 6:2;

Julija Putinceva (Kaz) - Iga Swiatek (Pol/1) 3:6, 6:1, 6:2;

Jelina Svitolina (Ukr/21) - Ons Jabeur (Tun/10) 6:1, 7:6 (4);

Xinyu Wang (Kit) - Harriet Dart (VBr) 2:6, 7:5, 6:3; Elena Ribakina (Kaz, 4) - Caroline Wozniacki (Dan)

Danielle Collins (ZDA, 11) - Beatriz Haddad Maia (Bra, 20)

