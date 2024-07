Zverev razžalostil britanske navijače, Đokovića čaka Avstralec

Sobota prinaša nove razburljive dvoboje, ki bodo zagotovo pritegnili pozornost teniških navdušencev. Veliko pozornosti bo zagotovo vzbudil Novak Đoković, ki se je brez težav prebil do tretjega kroga tekmovanja. Tokrat bo njegov nasprotnik Avstralec Alexei Popyrin. Do zdaj sta igrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Srb.

Zverev razžalostil britanske ljubitelje tenisa

Nemec Alexander Zverev se je po zmagi nad Britancem Cameronom Norriejem s 6:4, 6:4 in 7:6 (15) uvrstil v osmino finala. Četrtega nosilca teniškega turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov v naslednjem krogu čaka zmagovalec ameriško-čilskega obračuna Taylor Fritz - Alejandro Tabilo.

Alexander Zverev je izločil še zadnjega britanskega igralca. Foto: Reuters

Visokorasli Nemec je na osrednjem igrišču v All England Clubu razžalostil domače ljubitelje tenisa, ki bodo po slovesu zadnjega domačega teniškega igralca v nadaljevanju turnirja svoje pesti stiskali za Harriet Dart in predvsem Emmo Raducanu, sicer zmagovalko odprtega prvenstva ZDA v New Yorku 2021.

Poleg Zvereva so v osmino finala napredovali tudi Američan Ben Shelton, Francoz Ugo Humbert in Španec Roberto Bautista-Agut. Prvi je ugnal Kanadčana Denisa Shapovalova s 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6 in 6:2, drugi Američana Brandona Nakashimo s 7:6 (9), 6:3, 6:7 (5) in 7:6 (6), tretji pa Italijana Fabia Fogninija s 7:6 (6), 3:6, 5:7, 7:6 (1) in 6:4.

Shelton se bo v osmini finala pomeril s prvim nosilcem iz Italije Jannikom Sinnerjem, Humbert z branilcem naslova iz Španije Carlosom Alcarazom, Bautista-Agut pa z Američanom Tommyjem Paulom.

Wimbledon, grand slam (52,3 milijona evrov): 3. krog:

Ben Shelton (ZDA/14) - Denis Shapovalov (Kan) 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2;

Ugo Humbert (Fra/16) - Brandon Nakashima (ZDA) 7:6 (9), 6:3, 6:7 (5), 7:6 (6);

Roberto Bautista Agut (Špa) - Fabio Fognini (Ita) 7:6 (6), 3:6, 5:7, 7:6 (1), 6:4;

Alex De Minaur (Avs/9) - Lucas Pouille (Fra) - predaja;

Alexander Zverev (Nem/4) - Cameron Norrie (VBr) 6:4, 6:4, 7:6 (15); Zanimivi dvoboji:

Alexei Popyrin (Avs) - Novak Đoković (Srb, 2)

Taylor Fritz (ZDA, 13) - Alejandro Tabilo (Čil, 24)

