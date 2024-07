Hrvaški dan v Wimbledonu: med osem Donna Vekić in Lulu Sun

Športni konec tedna za Anglijo vendarle ni popoln. Po zmagi nogometašev v osmini finala evropskega prvenstva in zmagi Lewisa Hamiltona v Silverstonu se je v osmini finala Wimbledona poslovila njihova zadnja predstavnica Emma Raducanu. Premagala pa jo je neznana kvalifikantka Lulu Sun. Prva si je mesto med najboljšo osmerico zagotovila Jasmine Paolini, potem ko ji je tekmica dvoboj v tretjem nizu predala. Zatem se je med osem najboljših na sveti travi in to sploh prvič v karieri prebila Donna Vekić.

Emma Raducanu je končala v osmini finala. Foto: Reuters V ženski konkurenci je prva četrtfinalistka v All England Clubu postala Italijanka Jasmine Paolini. Finalistka Rolanda Garrosa je napredovala po predaji Američanke Madison Keys pri izidu 6:3, 6:7 (6) in 5:5. V tretjem nizu je Keysova vodila že s 5:2, nato pa si poškodovala levo stegensko mišico.

Emma Raducanu, ki ima v Wimbledonu izjemno podporo domačega občinstva, je na osrednjem igrišču igrala z Lulu Sun, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije in je največje presenečenje letošnjega turnirja. Mlada Britanka je na sveti travi kazala izjemno formo, Novozelandka pa še boljšo. Odigrala je izvrsten dvoboj in po dveh urah in 45 minutah zmagala s 6:2, 5:7, 6:2. Za njo je že sedem dvobojev na turnirju, saj je najprej dobila tri kvalifikacijske in zdaj še štiri na glavnem delu. Gre pa za 23-letnico, ki je bila kot Lulu Radovcic rojena na Novi Zelandiji, sicer pa že od petega leta živi v Švici. Študirala je v ZDA. Njen oče je Hrvat, mama pa Kitajka. Zdaj je postala sploh prva novozelandska tenisačica v četrtfinalu Wimbledona.

Lulu Sun Foto: Reuters "To je bila sijajna tekma proti Emmi. Res je dala vse od sebe, da bi mi odvzela zmago. Morala sem se boriti, saj sem vedela, da se ne bo predala. Sem neverjetno ... Nimam niti besed ob tem dosežku," je po obračunu skoraj v solzah čustveno dejala Lulu Sun. Doslej je le enkrat igrala v glavnem delu žreba na grand slamih, in sicer letos na OP Avstralije, kjer je izgubila v prvem krogu. Večjih posamičnih uspehov nima, sedemkrat je slavila na turnirjih nižje serije ITF. Za preboj v četrtfinale bo v žep pospravila 442.000 evrov, doslej je v celotni karieri zaslužila 288.400 evrov.

Za polfinale se bo pomerila proti Donni Vekić. Hrvatica, ki je veljala za velik up hrvaškega tenisa, a imela veliko težav s poškodbami, je v osmini finala po številnih prekinitvah zaradi dežja ugnala Španko Paulo Badosa s 6:2, 1:6, 6:4.

"To je bil res dolg dan. Na prizorišče smo prišli ob 8.30, ura pa je zdaj nekaj po 19. Zelo sem vesela, da sem napredovala in da je dvoboja konec. Biti v četrtfinalu mojega najljubšega turnirja, to je res nekaj posebnega," je dejala Vekićeva.

Donna Vekić je sploh prvič v četrtfinalu Wimbledona Foto: Reuters

"Veliko sem trenirala v Londonu, zato bi morala biti vajena tega vremena. Vseeno sem bila med dvobojem raztresena, za kar sem se svoji ekipi večkrat opravičila. Pomembno je, da smo to nekako prebrodili in napredovali," je še dodala Vekićeva. Za Hrvatico, ki na lestvici WTA zaseda 37. mesto, bo to tretji nastop v četrtfinalu, pred tem je med najboljšimi osmimi izgubila na OP Avstralije lani ter leta 2019 na OP ZDA.

Wimbledon, WTA, 7. dan, osmina finala:



Jasmine Paolini (Ita/7) - Madison Keys (ZDA/12) 6:3, 6:7, 5:5 - predaja

Donna Vekić (Hrv) - Paula Badosa (Špa) 6:2, 1:6, 6:4

Lulu Sun (NZL) – Emma Raducanu (VB) 6:2, 5:7, 6:2



Emma Navarro (ZDA/19) – Coco Gauff (ZDA/2)