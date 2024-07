Sredi drugega niza so morali v Wimbledonu, ko sta igrala Novak Đoković in Alexei Popyrin, za trenutek prekiniti teniški dvoboj. Razlog za to je bil poseben. In kako se je na to odzval Novak Đoković?

Centre Court erupts as the news that @England have won on penalties filters through 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#Wimbledon | #EURO2024 pic.twitter.com/OoKv7n1tVo — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024

V soboto sta Novak Đoković in Alexei Popyrin igrala dvoboj tretjega kroga najprestižnejšega turnirja v Wimbledonu. V tem času pa je prav tako potekala tekma med Anglijo in Švico, ki so jo po enajstmetrovkah dobili prvi. Ob zmagovitem golu Anglije pa navijači na osrednjem igrišču All England Cluba niso ostali ravnodušni. Ravno ko se je Popyrin pripravljal na servis, so se glasno odzvali, tako da sta morala igralca nekaj trenutkov počakati.

Novak Đoković je v svoji športni karieri že večkrat komuniciral z občinstvom. Beograjčan običajno reagira, ko navijajo proti njemu ali ga želijo sprovocirati. Kako je bilo tokrat?

Čutil je energijo. Foto: Guliverimage

"Očitno je bila pomembna tekma"

Srb in Avstralec sta pozitivno sprejela odziv občinstva, saj sta oba domnevala, da gre za pomemben trenutek. Đoković je kmalu za tem z nogo nakazal strel na gol, medtem ko se je Popyrin za trenutek postavil v vlogo vratarja.

"Kot sem povedal že na igrišču. Mislim, da se je čutila ta energija, ko so vsi spraševali, kakšen je rezultat na nogometu. Pričakoval sem, če bo Anglija dosegla gol ali zmagala, da bo prišlo do izbruha čustev in navijanja, kar se je tudi zgodilo. Mislim, da je takrat zmagala Anglija. Potem sva se s Popyrinom malo pohecala z enajstmetrovkami. Bil je zabaven trenutek, a smo se potem z občinstvom osredotočili na teniški dvoboj. Očitno je bila pomembna tekma, ki se je odvijala hkrati z najinem dvobojem. Ko se je streha zaprla, je bilo ozračje še glasnejše in še bolj naelektreno," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Dvoboj sta spremljala njegova žena Jelena in sin Stefan. Foto: Guliverimage

Slišalo se je tudi iz komentatorskih kabin

Nole je med drugim razkril, da se je že med dvobojem z vrha osrednjega igrišča, kjer so komentatorske kabine, veliko slišalo. "Predvidevam, da je ta oseba gledala, kaj se dogaja pri streljanju enajstmetrovk, ker so se na tribunah smejali. Ko so zmagali, pa je bil izbruh veselja. Vesel sem za Anglijo," je še povedal sedemkratni zmagovalec Wimbledona. V osmini finala bo njegov nasprotnik Holger Rune, s katerim se že dobro poznata. Igralca sta igrala pet medsebojnih dvobojev, 3:2 v zmagah pa je za 37-letnega Đokovića.

Preberite še: