Ribakina v četrtfinale po predaji, Svitolina v solzah

Ana Kalinskaja zaradi poškodbe ni mogla nadaljevati z igro. Foto: Reuters Jelena Ribakina je odprla ponedeljkovo dogajanje na osrednjem igrišču in kot četrta nosilka upala, da bo nadaljevala svojo pot do drugega naslova v Wimbledonu. Tekma med Kazahstanko in Rusinjo Ano Kalinskajo bi lahko bila zelo napeta, saj obe igralki veljata za izjemno talentirani in sta pripravljeni storiti vse, da bi zmagali. A je bil dvoboj ob izidu 6:3 in 3:0 v korist Ribakine končan že po 51 minutah. Kalinskaja je zaradi poškodbe predala. Kazahstanska je tako na svojem 20. dvoboju v All England Clubu zmagala še osemnajstič. "Upam, da grem lahko do konca," na lovoriko cilja Ribakina, ki je kot četrta nosilka najvišje postavljena igralka, ki je ostala v konkurenci, in edina, ki je že slavila v Wimbledonu.

Jelena Ribakina Foto: Reuters Kalinskaja, ki jo je vnovič spremljal njen partner in številka ena svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner, je sicer dobro začela, toda po sedmih igrah zahtevala zdravniški odmor zaradi težav z desno roko. Po 12 igrah pa je tekmici predala dvoboj. "Nikakor ni to način, na katerega sem si želela končati dvoboj. Ana je izjemna igralka in vem, da je trpela zaradi nekaj poškodb. Želim ji hitro okrevanje," je dejala Ribakina in dodala: "Ne čutim pritiska. Vsaka tekmica je težka in vem, da moram vedno igrati na najvišji ravni. Veseli me, da lepo napredujem na turnirju."

Svitolina igrala s črnim trakom

Elina Svitolina Foto: Reuters Ribakina bo v četrtfinalu igrala proti Ukrajinki Elini Svitolini. Enaindvajseta nosilka je v osmini finala gladko s 6:2 in 6:1 odpravila Kitajko Wang Xinyu. Svitolina je med dvobojem nosila črn trak zaradi ruskega napada na bolnišnico v Ukrajini, v katerem je umrlo 31 ljudi. Zaradi tega je 29-letnica iz Odese dvoboj končala v solzah. "Težak dan je za vse Ukrajince. Ni se bilo lahko osredotočiti na tekmo. Od jutra je bilo težko prebirati novice, potem pa iti na igrišče. Zato sem še bolj vesela, da sem zmagala."

Na igrišču številka ena se obeta zanimiv dvoboj tudi zvečer. Danielle Collins, 11. nosilka turnirja, bo igrala proti Barbori Krejčikovi, ki je postavljena kot 31. nosilka. Collinsova je znana po svoji močni igri in odločnosti, na drugi strani pa je Krejčikova znana po svoji taktični igri in vzdržljivosti.