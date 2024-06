Teniški igralec Alexander Zverev je pred dvema dnevoma prvič spregovoril o obtožbah in sojenju proti njemu, ki se je začelo prejšnji teden. Nemec je bil namreč obtožen nasilja nad nekdanjo partnerko. Iz Berlina je prišla informacija, da sta se Zverev in njegova domnevna žrtev dogovorila o poravnavi.

Ostaja nedolžen

V Berlinu se je prej, kot so predvidevali, končalo sojenje nemškemu teniškemu asu Alexandru Zverevu, ki se je pritožil na kazen zaradi domnevnega nasilja nad svojim nekdanjim dekletom. Kazni v višini 530.000 evrov, ki so mu jo izdali brez sodnega procesa, mu ne bo treba plačati, sta pa se z žrtvijo dogovorila za plačilo 200.000 evrov. Plačilo ne pomeni priznanja krivde, tako da 27-letni olimpijski prvak uradno ostaja nedolžen, poroča dpa.

Alexander Zverev v Parizu igra izjemno, v uvodnem krogu je premagal Rafaela Nadala, 14-kratnega zmagovalca Pariza, danes pa bo igral polfinalni obračun. Njegov nasprotnik bo Norvežan Casper Ruud.

Foto: Gulliver/Getty Images

Sedemindvajsetletnika je nekdanja partnerica Brenda Patea, s katero ima tudi otroka, obtožila fizičnega nasilja. Ta je vse obtožbe odločno zanikal.

Alexandra Zvereva so pred dvema dnevoma vprašali, ali je kdaj pomisli, da ne bi mogel igrati OP Francije, potem ko je med turnirjem na sodišču potekala prva obravnava (31. maja). Nemec je bil v svojem odgovoru jasen. "Že na začetku so mi pojasnili, da ni nujno, da sem zraven. Mislim, da gre vse v pravo smer. Z mojega zornega kota gre vse odlično. Več ne morem povedati," je povedal četrti igralec sveta. Ob tem velja povedati, da velja za nedolžnega, dokler sojenje ne bo končano oziroma bo dokazano, da je to storil.

Alexander Zverev se je že enkrat prej znašel pred hudimi obtožbami. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To zanj ni bil prvi primer domnevnega nasilja

Spomnimo se, da se je nekdanji tretji igralec sveta že pred časom znašel pred hudimi obtožbami, ko ga je na družbenih omrežjih zaradi nasilja leta 2020 javno okrcala mlada Rusinja Olga Šaripova. Ta je dejala, da ne želi nobene odškodnine, ampak da želi s svojimi razkritji le pomagati ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju in nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnile.

