Brenda Patea, nekdanje dekle Aleksandra Zvereva Foto: Gulliver/Getty Images

Sedemindvajsetletni Zverev je obtožen, da je s svojo nekdanjo partnerko, šlo naj bi za Brendo Pateo, fizično obračunaval in naj bi ji med prepirom povzročil telesne poškodbe. Z njo ima tudi otroka. Patea je že leta 2021 dvignila kar nekaj prahu, ko je razkrila, da nosi njegovega otroka, a z Zverevom prekinila vse stike in dala jasno vedeti, da ga ne želi pri vzgoji otroka.

Foto: Reuters

Sojenje se bo začelo v petek, 31. maja. Pred tem se je Zverev pritožil zoper kazensko odredbo in je moral lani oktobra plačati 380 tisoč funtov globe oziroma 445 tisoč evrov. Zverev se je pritožil in velja za nedolžnega, dokler sojenje ne bo končano oziroma bo dokazano, da je to storil. Prav tako mu ni treba biti prisoten na sojenju, obtožbe svoje nekdanje partnerke pa odločno zanika.

"Verjamem v nemški sistem. Verjamem v resnico. Prepričan sem, da vem, kaj sem storil in česa nisem. In to bo na koncu prišlo na dan. Vse ostalo ni v mojih rokah, a verjamem, da ne bom izgubil tega postopka. Nobene možnosti ni, da bom izgubil," je prejšnji teden povedal trenutno 4. igralec sveta, ki je obtožbe označil za "popolne neumnosti".

Foto: Guliverimage

Organizatorji Roland Garrosa in združenje ATP istega mnenja

Njegovi kritiki menijo, da vseeno ne bi smel igrati na velikih turnirjih, dokler poteka sojenje. A direktorica OP Francije, Amelie Mauresmo, je za medije povedala: "Dokler sojenje ni končano in ni dokončno odločeno, je nedolžen, zato je lahko na turnirju." Enako stališče je zavzelo tudi združenje ATP, ki prepušča odločitev sodišču.

Vseeno se na OP Francije lahko zaplete in domnevne težave Zvereva še bolj pridejo na dan, saj sodi med favorite za zmago. Zmagal je turnir v Rimu in v zadnjih treh letih se je trikrat zaporedoma uvrstil v polfinale Roland Garrosa. V ponedeljek je v prvem krogu že premagal Rafaela Nadala. Res, da Španec v Pariz ni prišel v najboljši formi, a zdaj že vsi komaj čakajo na morebitni polfinalni dvoboj z Novakom Đokovićem. Verjetno bi izpadlo zelo nerodno, če bi Zverev na koncu dvignil prestižno lovoriko, ob tem pa bi na sodišču proti njemu potekalo sojenje zaradi nasilja.

Olga Šaripova in Aleksander Zverev Foto: Guliverimage/Getty Images

Spomnimo se, da se je nekdanji tretji igralec sveta že pred časom znašel pod hudimi obtožbami, ko ga je na družbenih omrežjih zaradi nasilja leta 2020 javno okrcala mlada Rusinja Olga Šaripova. Ta je dejala, da ne želi nobene odškodnine, ampak da želi s svojimi razkritji le pomagati ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju in nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnile.

Primer je preiskovala neodvisna komisija, ki je pozneje ugotovila, da ni našla dovolj zadostnih dokazov za utemeljitev obtožb o družinskem nasilju.

Aleksander Zverev po zmagi nad Nadalom Foto: Guliverimage

Kako se bo spopadel s posebnimi izzivi?

Aleksander Zverev na OP Francije nima odprte samo ene fronte, ampak kar dve. Torej eno na igrišču, ko se bo boril za svojo prvo zmago na turnirjih za grand slam, zunaj igrišča pa se bo boril za svojo nedolžnost in ugled. Kako bo to vplivalo na njegovo igro in potek turnirja, bomo videli v naslednjih dneh. Njegov naslednji nasprotnik je Belgijec David Goffin, dvoboj bo na sporedu v četrtek.

