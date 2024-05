Eni ga obožujejo, drugi malo manj. Novak Đoković je večkrat (ne)upravičeno tarča kritik, a tokrat ga ja francosko občinstvo izžvižgalo povsem brez potrebe. V uvodnem krogu je igral proti domačinu. Nasproti mu je stal Pierre-Hugues Herbet in razumljivo je, da je bilo občinstvo na njegovi strani.

A v zadnji igri dvoboja je bil prvi igralec sveta v precej neprijetnem položaju. Đokoviću je ob lovljenju žogice spodrsnilo in je nerodno padel. K sreči ni prišlo do poškodbe. Šel je proti svoji klopi, vzel brisačo in s sebe obrisal pesek. Ob tem mu je občinstvo povsem nerazumljivo žvižgalo. Očitno jih je zmotilo, da si je prvi igralec sveta po nesrečnem padcu vzel nekaj več sekund časa. Že prej pa so se nekateri oglašali med točko, kar pa je Novaka zmotilo.

Vzel si je čas in obrisal pesek s sebe. Zaradi tega je dobil glasne žvižge. Foto: Guliverimage

Nole, ki večkrat komunicira z občinstvom, se tokrat ni odzval na provokacije in kmalu za tem zasluženo dobil dvoboj. Na novinarski konferenci je bil lanski zmagovalec Pariza glede svoje igre bolj zadržan in pohvalil igro nasprotnika.

"V Monte Carlu, Rimu in Ženevi sem dobil uvodne dvoboje, potem so bili drugi in tretji dvoboji drugačni. Ne želim biti preveč navdušen. Bil sem soliden. Lahko bi bolje vračal servis. Vsa čast mu za njegove servise. Videl je, kako se gibam pri vračanju servisa. Prihaja naprej, menja igro in tehnično je odlično podkovan. Ko je bilo najbolj potrebno, sem igral najbolje. Glede na pretekle tedne sem se na začetku dobro počutil. Grem v pravo smer," je na novinarski konferenci povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Španec Roberto Carballes, trenutno 69. igralec sveta, s katerim je 37-letni Srb igral dvakrat in oba dvoboja tudi dobil.

