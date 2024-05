Marsikoga je zaskrbelo: kakšne težave ima Novak Đoković? #video

Teniški igralec Novak Đoković je pred OP Francije spregovoril z novinarji in na dnevnem redu so bile nekatere zanimive teme. Spregovoril je o novem članu svoje ekipe in o trenutku iz Ženeve, ko je marsikoga zaskrbelo. Danes ga v Parizu čaka prvi dvoboj.

Foto: Guliverimage Novak Đoković ima letos precej nenavadno sezono, potem ko v svojo vitrino ni pospravil še nobene turnirske lovorike. Nobena skrivnost ni, da ima srbski športni zvezdnik težave s fizično pripravo. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je priznal, da so se mu dogajale določene stvari. "Ne želim odpirati pandorine skrinjice in govoriti o teh stvareh. Želim se osredotočiti. Kar je bilo, je bilo, to je preteklost. Na to ne morem vplivati. Poskusil bom odpraviti vse pomanjkljivosti. Delamo na tem in upam, da bomo dosegli dobre rezultate.

Zdržal je zase

Marsikoga je zaskrbel prizor s turnirja v Ženevi, kjer se je 24-kratni zmagovalec poslovil v polfinalu. Med enim izmed odmorov se je 37-letnemu Beograjčanu močno tresla roka, zato se ni mogel izogniti vprašanju o tem.

"Tega ne bi komentiral. Zahvaljujem se ljudem, ki jih skrbi in me podpirajo. Druge zdravstvene težave zadržim za sebe."

Nov obraz v ekipi

Vse od marca, ko se je Novak Đoković razšel s trenerjem Goranom Ivaniševićem, je veliko govora o morebitnem novem trenerju. Nekaj časa je bil ob njem Nenad Zimonjić, toda v Pariz je prišel nov obraz. V njegovi loži bo namreč sedel Boris Bošnjaković, ki je bil eden glavnih ljudi v Novakovi akademiji in skrbel za najbolj talentirane igralce. Bošnjaković ima sicer že dolgoletne trenerske izkušnje. Nole je na novinarski konferenci dejal, da nikoli ni bilo govora o stalnem trenerju.

"Nenad je tu začasno, da mi pomaga kot prijatelj, mentor in kot nekdo, ki je pomemben v mojem življenju in ga poznam. Prihaja Boris Bošnjaković, ki je del moje tehnične ekipe, ko gre za analizo mojih tekem in moje igre. Deloval je kot glavni oziroma eden glavnih trenerjev v TC Novak. Sodelujeva že veliko let. Prišel je v Pariz in tukaj bo v vlogi teniškega trenerja in kot nekdo, ki analizira nasprotnike in skrbi za taktične priprave," je povedal Novak, ki ga v torek čaka prvi dvoboj.

Foto: Guliverimage

V prvem krogu ga čaka domačin

Srb v prvem krogu ne bi smel imeti težav. V prvem krogu pariškega turnirja ga čaka domačin Pierre-Hugues Herbert, ki je dobil posebno povabilo organizatorja. Igralca sta se pomerila davnega leta 2013, ko je bil boljši Đoković. Tudi on brani lansko lovoriko na pariškem pesku, sicer pa je v Parizu zmagal že trikrat.

