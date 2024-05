"Če sem tukaj igral zadnjič, sem pomirjen s seboj," je po ponedeljkovem porazu v prvem krogu OP Francije povedal teniški igralec Rafael Nadal, kralj peska in 14-kratni zmagovalec tega prestižnega turnirja. Ga bomo še kdaj videli na pariškem pesku, ali je bil to dejansko njegov zadnji ples?

Nabito polno osrednje igrišče, na tribunah so sedeli mnogi teniški zvezdniki, kot so Novak Đoković, Carlos Alcaraz in Iga Swiatek … Vzdušje je bilo posebno, saj je bil to zagotovo eden najbolj zanimivih dvobojev prvega kroga v zgodovini turnirjev za grand slam.

To vse zaradi Rafaela Nadala, 14-kratnega zmagovalca OP Francije, ki je morda igral svoj zadnji dvoboj na OP Francije. Španec ni imel sreče z žrebom, potem ko je v prvem krogu naletel na Aleksandra Zvereva, četrtega nosilca turnirja. Nemec je na koncu Rafo premagal v treh nizih, končni izid pa je bil 6:3, 7:6, 6:3.

Organizatorjem je pokazal rdečo luč

Francoski organizatorji so imeli namen Majorčanu pripraviti posebno slovesnost, a jim je ta pokazal rdečo luč in si s tem nekako pustil odprta vrata za prihodnje leto. A po porazu je ostal na igrišču in nekaj besed namenil gledalcem, kar sicer na turnirjih ni v navadi.

"Občutke, ki jih imam, je težko opisati z besedami," je najprej povedal Nadal v pogovoru na igrišču. Res je posebno čutiti ljubezen ljudi v kraju, ki ga imam najraje. Ne vem, ali je to zadnjič, da sem igral pred vami. Nisem stoodstotno prepričan. A če je bilo zadnjič, sem užival," je dodal in se ob tem spomnil na zadnji dve leti, ko se je soočal s poškodbami. V tem času se je boril, da se je vsaj še enkrat lahko vrnil na Roland Garros, in uspelo mu je.

"Skoraj dvajset let sem poskušal narediti vse, da bi bil pripravljen na ta turnir. Danes in zadnji dve leti sem delal in šel skozi najtežji proces v svoji karieri, s sanjami, da se vrnem, kajne? In sem se. Izgubil sem, ampak to je del posla."

Čeprav Nadal še ni povsem odpisal turnirja v Parizu za prihodnje leto, ima dober razlog za optimizem za olimpijske igre, ki bodo letos poleti ravno v Parizu. V dvojicah pa bo združil moči s Carlosom Alcarazom. Zato niti ni presenetljivo, da Nadal še vedno ni določil datuma, kdaj bo lopar postavil v kot. Je rojeni borec in pripravljen marsikaj potrpeti. Odločil se bo, ko bo čutil, da je izčrpal vse svoje možnosti. A po vsej verjetnosti ta dan letos še ne bo prišel.

"Potujem z družino in se zabavam. Moje telo se bolje počuti kot pred dvema mesecema. Mogoče bom čez dva meseca dejal: 'Dovolj je, ničesar ne morem več dati', ampak tega še ne čutim."

Rafael Nadal s svojim otrokom po porazu. Španec ni kazal nobenega razočaranja.

V Wimbledonu ga najverjetneje ne bo

Šele na novinarski konferenci je izvedel, kdo vse je sedel na tribuni, da bi si ogledali njegov dvoboj. Povedal je, da ga to niti ni presenetilo. "Nisem jih videl, ampak na neki način se mi zdi to običajno, če sem zadnjič igral tukaj. In če bi vedel, da bi Novak zadnjič igral v Wimbledonu ali Avstraliji, bi bil tam. To se mi zdi običajno. Vesel sem, da se je to zgodilo, da sem tukaj in da sem v svoji karieri naredil nekaj pozitivnega," je na novinarski konferenci povedal Nadal in razkril, da v Wimbledonu najverjetneje ne bo igral, saj bi bilo preveč tvegano, da bi menjal podlago.

