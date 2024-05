Đoković se je v drugem nizu pošteno namučil

Letošnja sezona Novaka Đokovića je nekoliko nenavadna, saj še ni dobil turnirja. V prvem krogu pariškega turnirja ga je čaka domačin Pierre-Hugues Herbert, ki je dobil posebno povabilo organizatorja. Igralca sta se pomerila davnega leta 2013, ko je bil boljši Đoković. Srb je zmagal tudi tokrat, a je Francoz v drugem nizu izkoristil nekaj slabših izmenjav žogice Đokovića in izsilil celo podaljšano igro. Samo drugi niz je trajal kar 69 minut, na koncu pa je prvi igralec lestvice ATP le zmagal v treh nizih, po dveh urah in 33 minutah s 6:4, 7:6, 6:4.

Tretji dan glavnega turnirja odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu je spored krojil dež, vseeno pa so prireditelji pod streho spravili vse predvidene partije. Zanimiv dvoboj se je obetal med Dancem Holgerjem Runejem in Britancem Danielom Evansom. Igrala sta prvič. Prvi se je na tem turnirju dvakrat prebil do četrtfinala, medtem ko je Evans najdlje prišel do četrtega kroga. A je 13. nosilec upravičil svojo vlogo in po dveh urah in pol vse tir nize dobil s 6:3, 6:4, 6:3.