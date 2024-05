Tretji dan drugega teniškega grand slama v Parizu moti dež, a dva ženska dvoboja so vendarle spravili pod streho. Četrta nosilka, Kazahstanka Jelena Ribakina je s 6:2 in 6:3 ugnala Belgijko Greet Minnen, od tekmovanja in s tem tudi kariere pa se je čustveno poslovila domačinka Alize Cornet.

Štiriintridesetletno nekdanjo 11. igralko sveta Alize Cornet, ki je v 20 nastopih (prvič je igrala kot 15-letna deklica) na pariškem turnirju dvakrat prišla do četrtega kroga, pred letošnjim tekmovanjem pa napovedala slovo od igrišč, je 6:2 in 6:1 premagala Kitajka Qinwen Zheng. "Bil je težek dan z veliko čustev. Obračam 20-letno stran in grem v novo poglavje v svojem življenju. Želela bi si lepšega slovesa, da bi lahko igrala bolje, a ni šlo. Temu športu sem dala vse, kar sem lahko," je ob slovesu dejala Cornetova.

Jelena Ribakina Foto: Reuters Jelena Ribakina, nekdanja zmagovalka Wimbledona, je po zaostanku 0:2 dobila deset iger zapovrstjo, a kljub temu svojo igro ni posebej prepričala. Po vodstvu 4:0 v drugem nizu je dvakrat izgubila servis, Greet Minnen je grozila, da se bo povsem vrnila v igro, a Kazahstanka tega vendarle ni dovolila.

Na osrednje igrišče bo v torek stopila Arina Sabalenka. Trenutno druga igralka sveta še nima lovorike na OP Francije. Najdlje se je prebila lani do polfinala. Letos je njena prva nasprotnica Rusinja Erika Andrejeva, starejša sestra bolj znane Mirre Andrejeve. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Zanimiv dvoboj se obeta med Katie Boulter in Paulo Badoso. Katie Boulter je veliko britansko upanje v ženskem delu turnirja, vendar je v prvem krogu naletela na težko nasprotnico, saj se bo pomerila s Paulo Badoso, nekdanjo drugo igralko sveta. Badosa je bila že v četrtfinalu Roland Garrosa in v Pariz prihaja z dobro formo, ko se je v Rimu prebila do četrtega kroga in se je dobro zoperstavila Coco Gauff. Boulterjeva je 26. nosilka turnirja, vendar nima toliko izkušenj z igranjem na peščeni podlagi kot njena španska nasprotnica, saj bo to njen šele prvi nastop v glavnem delu turnirja. To bo tudi njun prvi dvoboj.