"Ne morete me sprovocirati," je takoj po dvoboju povedal Novak Đoković, ki je spet prišel navzkriž z občinstvom v Wimbledonu in mu povedal svoje. Njegove izjave so dvignile kar nekaj prahu, a tokrat so Srba v veliki večini podprli.

Novak Đoković je v ponedeljek zvečer brez težav premagal Holgerja Runeja (6:3, 6:4, 6:2) in se uvrstil v četrtfinale. A bolj pestro kot med dvobojem je bilo po dvoboju, ko je Đoković na igrišču dal izjavo in jasno sporočilo namenil navijačem. Med dvobojem so ga namreč navijači danskega teniškega igralca pogosto provocirali in že takrat jim je dal vedeti, kaj si misli. V prvi izjavi pa je 37-letni teniški igralec znamenito osrednje igrišče za nekaj trenutkov spremenil v rokoborsko areno. Vemo, da ima Đoković v svoji karieri toplo-hladen odnos z navijači. In dejstvo je, da se ta odnos tudi v prihodnje ne bo spremenil.

Zadeva je vrelišče dosegla po tem, ko so ga vprašali, kako je bilo občinstvo navdušeno nad dvobojem. Peščici tistih, ki so ga med dvobojem provocirali, je namenil jasno sporočilo. "Vsem navijačem, ki imajo spoštovanje in so nocoj ostali tukaj, se iz srca zahvaljujem. Vsem tistim, ki so se odločili, da ne bodo spoštovali igralcev, pa želim lahko noč. V tistem trenutku se je režiser prenosa odločil, da za trenutek umakne kader z Đokovića, a ta še ni končal: "Laaaahko noč, laaaahko noč," je poudaril sedemkratni zmagovalec Wimbledona.

"Poslušajte, na turneji sem že več kot 20 let, tako da mi lahko verjamete, da poznam vse trike. Vem, zakaj se gre." Foto: Guliverimage

"Poslušajte, na turneji sem že več kot 20 let"

Ko se je zdelo, da je že vsega konec, je moderator na igrišču (ne)hote prilil še nekaj olja na ogenj, saj je dejal, da je pustil možnost, da so gledalci spodbujali Runeja in ne, da bi žvižgali Đokoviću. Beograjčan mu je v istem trenutku odvrnil, da so bili še kako nespoštljivi. Bilo je slišati nekaj žvižgov s tribun, a to izkušenega teniškega igralca tudi malo ni zmedlo.

"Vem, da so navijali za Runeja, ampak to je tudi izgovor, da žvižgajo. Poslušajte, na turneji sem že več kot 20 let, tako da mi lahko verjamete, da poznam vse trike. Vem, za kaj gre. V redu, v redu je. Osredotočam se na ljudi, ki imajo spoštovanje, ki plačajo vstopnico, imajo radi tenis in spoštujejo trud, ki ga igralci vlagajo tukaj," je med glasnim odobravanjem občinstva povedal Đoković in tistim nespoštljivim povedal še naslednje. "Verjemite mi, igral sem še v veliko bolj nastrojenih okoljih. Ne morete me sprovocirati."

Novak Đoković jim je že med dvobojem povedal svoje. Foto: Guliverimage

"Če kdo prestopi mejo, reagiram"

Debata o tej temi se je pričakovano preselila tudi na poznejšo novinarsko konferenco, kjer je Đoković povedal, da ne ve, kaj lahko organizator naredi glede nespoštljivih navijačev na tribunah. Povedal je, da imajo tudi oni pravico biti tam in da lahko navijajo, kot želijo.

"Lahko bi sodnik ali kdorkoli drug v določenem trenutku situacijo malo umiril, ampak prav veliko se ne da storiti. Ne morejo izprazniti tribun, ker se ne obnašajo tako, kot je treba. Zaradi njih smo globalni šport. Seveda podpiraš enega ali drugega, ampak če nekdo prestopi mejo, reagiram. Bilo je, kar je bilo. Po dvoboju sem povedal, kar sem povedal."

Na družbenih omrežjih se je razvnela razprava. In veliko je tistih, ki so mu dali prav. Tudi glavni akter te zgodbe se je oglasil na družbenih omrežjih in jim spet zaželel lahko noč.

