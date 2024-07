Prva polfinalistka grand slama v Wimbledonu je Donna Vekić. Hrvatica se je sploh prvič uvrstila med štiri najboljše na kateremkoli od štirih največjih turnirjev na svetu. Da bi ji to uspelo je morala premagati najlepše presenečenje letošnjega Wimbledona malo znano Lulu Sun, Novozelandko s hrvaškimi in kitajskimi koreninami. Izid dvoboja 5:7, 6:4, 6:1. Povsem drugačen je bil drugi torkov četrtfinale, odločen po manj kot uri igre. Jasmine Paolini je Emmo Navarro premagala s 6:2, 6:1.

Lulu Sun zadovoljna po prvem nizu. Foto: Reuters Na igrišču številka sta v torek prvi igrali kvalifikantka Lulu Sun in izkušena Donna Vekić. Sunova, rojena kot Lulu Radovcic, ima eno od zanimivejših zgodb turnirja, saj je premagala kakovostne nasprotnice, tudi Emmo Raducanu, in se sploh prvič prebila do četrtfinala grand slama. Njun dvoboj je trajal dobri dve uri. Sunova, ki živi v Švici, a je rojena na Novi Zelandiji mami Kitajki in očetu Hrvatu, je s 7:5 dobila prvi niz. Trajal je celo uro. Nato pa je Vekićeva dvignila raven igre in zanesljivo prišla do svojega prvega polfinala, s 6:4 in 6:1. Donna je po zmagi komaj našla besede. Tekle so ji solze. "V loži imam veliko svojih ljudi. Brez njih ne bi bila tukaj." Leta 2021 je imela resno poškodbo kolena, sezono pozneje še več drugih poškodb. Dvomila je v nadaljevanje svoje kariere.

Donna Vekić se je zahvalila za podporo svoji družini in ekipi. Foto: Reuters

Dvoboj med Sunovo in Vekićevo je bil zelo izenačen v uvodnih dveh nizih, ki sta trajala skoraj dve uri. Ko je Vekić uspelo izenačiti na 1:1, je 23-letna Sunova ostala brez energije in moči, kar je pet let starejša Osiječanka znala izkoristiti za največji uspeh v dosedanji karieri. Osemindvajsetletna Vekićeva je doslej na velikih slamih prišla najvišje do četrtfinala, dosegla ga je na OP ZDA leta 2019 in na OP Avstralije leta 2023.

Navarro izločila Gauffovo, zdaj pa ...

Jasmine Paolini Foto: Reuters Izjemno sezono nadaljuje Jasmine Paolini. Paolinijeva, finalistka letošnjega Rolanda Garrosa, je presegla vsa pričakovanja, ko se je prebila med najboljši osem. Njena pot v Wimbledonu je neverjetna, saj pred tem ni zmagala še na nobenem dvoboju na sveti travi. Zdaj pa ji je nasproti stala 16. nosilka, Emma Navarro. Ta je v osmini finala po dramatičnem preobratu šokirala drugo nosilko, Coco Gauff, in se prvič uvrstila v četrtfinale turnirja za grand slam. Igralki sta odigral tri medsebojne dvoboje, vse tri pa je dobila pet let mlajša Navarro. Tokrat pa je bilo povsem drugače, Američanka ni imela prav nobenih možnosti. Po manj kot uri je s 6:2, 6:1 zmagala Italijanka, ki je postala sploh prva Italijanka, ki se je prebila v polfinale Wimbledona.

Tekmovalka iz New Yorka je je tudi bolje začela četrtfinale in odvzela servis italijanski tekmici za 2:1 v uvodnem nizu. Paolinijeva, ki se je v tistih trenutkih resno razjezila sama nase, je nato odgovorila s šestimi zaporedno osvojenimi igrami. Tako je po dobljenem prvem nizu povedla tudi v drugem ter v njem oddala le eno igro