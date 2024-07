Na sveti angleški travi je znana prva finalistka. V uvodnem polfinalnem dvoboju sta se pomerili slovenski sosedi, Italijanka Jasmine Paolini pa je po preobratu v rekordno dolgem polfinalnem obračunu, ki je trajal kar dve uri in 51 minut, le strla odpor Hrvatice Donne Vekić. Zmagala je z 2:6, 6:4 in 7:6, podaljšano igro v zadnjem nizu pa dobila z 10:8. V finalu se bo pomerila proti zmagovalki drugega polfinala, pomerili se bosta Kazahstanka Elena Ribakina in Čehinja Barbora Krejčikova.

Italijanka Jasmine Paolini letos niza podvige. Po finalu v Roland Garrosu bo zaigrala še na sklepnem dejanju turnirja v Wimbledonu. 28-letna Italijanka poljskih in ganskih korenin je tako postala prva teniška igralka po Sereni Williams in letu 2016, ki se je v istem letu uvrstila v finale največjih turnirjev na peščeni in travnati podlagi. Pred Američanko je to v zgodovini moderne teniške dobe uspelo le še Nemki Steffi Graf, Belgijki Justine Henin in njeni sestri Venus Williams.

Donna Vekić je dobila uvodni niz s 6:2, nato pa imela v drugem nizu že brejk prednosti. Foto: Reuters

Hrvaško teniško igralko Donno Vekić so delile le malenkosti od največjega uspeha kariere. V polfinalu Wimbledona je proti sedmi nosilki Paolinijevi dobila uvodni nizu (6:2), nato pa imela v drugem že brejk prednosti. Tekmica se je vendarle vrnila, pokazala zobe, dobila drugi niz s 6:4, v tretjem zapravila že dve zaključni žogici, a je Vekićeva le izsilila podaljšano igro.

V njej je sprva kazalo bolje 28-letni Hrvatici, ki je še vodila z 8:7, nato pa do konca ni več dobila točke. V Londonu se je tako lahko začelo veliko slavje št. 7 na svetovni jakostni lestvici, sploh prve Italijanke, ki se je prebila v finale Wimbledona. "Precej težko je bilo, a sem si rekla, da se moram boriti za vsako žogo. Res sem presrečna. Ta dvoboj si bom zapomnila za vedno," je po uvrstitvi v finale dejala 28-letna Italijanka in se zahvalila tudi navijačem: "Ni lepšega prostora za tenis, kot je tale. Čudovito je bilo igrati pred vami, hvala vam."

Jasmine Paolini je postala prva teniška igralka po Sereni Williams in letu 2016, ki se je v istem letu uvrstila v finale OP Francije in Wimbledona. Foto: Reuters

Elena Ribakina, kazahstanska teniška zvezdnica, je le še korak oddaljena od vnovičnega finala po zmagi na tem turnirju leta 2022. V četrtfinalu se je pomerila z Elino Svitolino, ki je do tedaj igrala odlično, vendar je Ribakina proti Ukrajinki pokazala vrhunski tenis.

Barbora Krejčikova se bo morala zelo potruditi, če bo želela ustaviti Ribakino. Razlog za optimizem ima, potem ko je v četrtfinalu odpravila Jeleno Ostapenko.

Polfinale Jasmine Paolini (Ita, 7) - Donna Vekić (Hrv) 2:6, 6:4, 7:6 (8)

Barbora Krejčikova (Češ, 31) - Elena Ribakina (Kaz, 4)

Preberite še: