Čehinja Katerina Siniakova in Taylor Townsend iz ZDA sta v finalu ženskih dvojic na turnirju za grand slam v Wimbledonu, kjer sta bili četrti nosilki, premagali Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Novozelandsko Erin Routliffe, drugi nosilki. Po dveh urah in štirih minutah dvoboja je bil izid 7:6 (5) in 7:6 (1).