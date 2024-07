Astounding Alcaraz 🤩



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Mnogi so pričakovali veliko bolj izenačen dvoboj, a tokrat je bil Carlos Alcaraz veliko boljši igralec na osrednjem igrišču All England Cluba. Mladi Španec je vodil igro od prvega točke, Novak pa se je zdel neprepoznaven, saj nikakor ni našel odgovora na igro Alcaraza. Na koncu je moral mlajšemu nasprotniku športno čestitati za zmago, ki se je zmage veselil po vsega dveh urah in pol.

Carlos Alcaraz je poslal sporočilo španskim nogometašem. Foto: Reuters

Alcaraz sporoča španskim nogometašem: Jaz sem opravil svoj posel

Carlos Alcaraz je postal šele šesti igralec v novejši zgodovini, ki je v isti sezoni zmagal OP Francije in nato še Wimbledon. Kako mu to uspeva. "Borim se in verjamem. Zame je nekaj izjemnega, da sem eden tistih igralcev, ki so to dosegli v istem letu. Res sem vesel, da sem v isti tabeli kot Novak. To je uspelo res velikim igralcem. Še vedno se nimam za igralca, kot so bili oni. Še vedno bom poskušal graditi svojo pot," je povedal 21-letni teniški igralec, ki se ni mogel izogniti večernemu nogometnem finalu, ko se bosta med seboj pomerili reprezentanci Anglije in Španije.

⚽️ Morata 🤝 Alcaraz 🎾



Will Spain take home the #EURO2024 and @Wimbledon men's trophy? 🏆 pic.twitter.com/XJEzV5E9oh — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 13, 2024

Spomnimo, da so španski nogometaši Alcarazu poslali sporočilo spodbude in ob tem dejali, da je nedelja lahko poseben dan za Španijo. Vprašali so ga, s kom bo danes gledal večerni finale. "S svojo ekipo … Jaz sem opravil posel, zdaj pa poglejmo še nogomet."

"I've already done my job" 😂



Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final...#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

"Ne vem, ali imam pogum nadaljevati svojo trenersko kariero s sinom." Foto: Reuters

"Bil je neverjeten. Zagotovo to ni rezultat, ki sem si ga želel. Raven mojega tenisa ni bila prava. Vse pohvale Carlosu, danes mu je uspevalo vse. Rešil sem tri zaključne žoge in tekmo nekoliko podaljšal, ampak danes je povsem zasluženo zmagal. Iskrene čestitke," je uvodoma povedal vidno razočarani Đoković, ki se je zahvalil svoji družini in ekipi za podporo in nekaj besed namenil tudi svojemu sinu Stefanu, ki je velik ljubitelj tenisa.

"Tenis jim je vedno bolj všeč. Ne vem, ali imam pogum nadaljevati svojo trenersko kariero s sinom. V življenju je še veliko drugih lepih stvari … A če res želiš nadaljevati, bom vedno ob tebi," je povedal 37 letnik, ki je še dejal, da je vesel, da je lahko sploh igral, potem ko je v zadnjih petih tednih preživljal marsikaj.

Carlos Alcaraz je prvi niz gladko dobil s 6:2. Foto: Guliverimage

V prvem nizu Alcaraz veliko boljši

Uvodna igra dvoboja, s servisom je začel Novak Đoković, je bila maratonska in tudi izjemno zanimiva. Carlos Alcaraz je že v prvi igri naredil "break" in povedel z 1:0. Tega je v naslednji igri potrdil in povedel z 2:0. V tretji igri se je Nole prvič vpisal na rezultatsko tabelo in postavil izid na 2:1. V peti igri smo videli še en "break" Alcaraz, ki je imel v rokah vodstvo 4:1. V šesti igri si je Đoković priigral žogico za break, a se je Alcaraz z dobrim servisom rešil in povedel s 5:1. Te prednosti ni zapravil in prvi niz dobil s 6:2 in zanj potreboval 41 minut. Nole je bil že v uvodnem nizu brez ritma, delal je veliko napak in bil proti nasprotniku brez pravih možnosti.

Novak Đoković je bil tudi v drugem nizu neprepoznaven in nemočen. Foto: Guliverimage

Drugi niz se je spet začel po notah mladega Španca. Tako kot v prvem nizu, mu je tudi v drugem nizu v uvodni igri uspel odvzem servisa - 1:0. V naslednji igri je Alcaraz na svoj servis povedel z 2:0, v tretji igri pa je z izjemno skrajšano žogo Novak prišel do igre iz znižal izid na 2:1. Alcaraz spet udaril v sedmi igri, ko je enem najboljših igralcev vseh časov še enkrat vzel servis in povedel s 5:2. V nadaljevanju je še dobil igro na svoj servis in drugi niz s 6:2 ter povedel z 2:0 v nizih. Drugi niz je bil še krajši, saj je ta trajal le 35 minut. Mnogi gledalci so bili po drugem nizu videti v šoku, saj niso pričakovali takšne prevlade mladega teniškega zvezdnika.

Carlos Alcaraz ob zadnji točki in velikem zmagoslavju v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Tretji niz nekoliko bolj izenačen

V tretjem nizu se je v tretji igri Nole znašel v težavah. Alcaraz si je priigral kar štiri žoge za odvzem servisa. Sedemkratni zmagovalec Wimbledona se je s svojimi izkušnjami uspel ubraniti in s težavo dobil tretjo igro (2:1). V nadaljevanju smo videli veliko bolj izenačeno igro kot v prvih dveh nizih, saj sta igralca dobivala vse igre na svoj servis. Prvi odvzem servisa smo videli v deveti igri, ko je Alcaraz povedel s 5:4. V deseti igri je Španec serviral za zmago in imel v rokah že vodstvo 40:0. Špancu se je zatresla roka, zapravil vodstvo in na koncu tudi servis. Đoković je tako izenačil na 5:5 in vsaj še nekaj časa ostal živ v dvoboju. Niz je odločala podaljšana igra, kjer je več zbranosti "Čarli" in zasluženo slavil. Dvoboj se je končal po vsega dveh urah in pol.

Foto: Guliverimage

Prestižno lovoriko je podelila Kate Middleton

Zelo razveseljiva novica je tudi, da si je finale ogledala Kate Middleton, ki se je v javnosti pokazala šele drugič po tem, ko so marca razkrili, da ima raka in je prejemala preventivno kemoterapijo. Med drugim je Kate lovoriko predala zmagovalcu današnjega dvoboja.

Finale:

Carlos Alcaraz (Špa, 3) - Novak Đoković (Srb, 2) 6:2, 6:2, 7:6 (4)

