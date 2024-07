V finalu teniškega grand slama v Wimbledonu ob 15. uri igrata Španec Carlos Alcaraz in Srb Novak Đoković. To je ponovitev lanskega finala, ki ga je v petih nizih dobil Alcaraz, ki je pred dobrim mesecem slavil tudi na peščenem turnirju za grand slam v Parizu. "Mislim, da je med nama veliko podobnosti, kar se tiče prilagoditve na različne podlage. To je njegova največja odlika. Enako dobro lahko igra na vseh podlagah. Lahko se tudi dobro prilagodi na vsakega nasprotnika. Je zelo vsestranski igralec, zelo popoln igralec. In to pri tako mladih letih," je 16 let mlajšemu tekmecu polaskal Đoković.

Novak Đoković igra za svoj osmi wimbledonski naslov. Foto: Reuters Enaindvajsetletni Alcaraz, ki je bil v polfinalu drugo leto zaporedoma boljši od Rusa Danila Medvedjeva, se bo potegoval za četrti naslov na največjih turnirjih. 2022 je bil najboljši tudi v New Yorku. Đoković ima v svoji zbirki naslovov 24 grand slamov, od tega sedem Wimbledonov, to pa je šele njegov prvi finale letos. Hkrati bo to njegov deseti nastop v zaključnem dejanju v All England Clubu in 37. finale na turnirjih za veliki slam.

"Vem, da ima Roger osem wimbledonskih naslovov. Sam jih imam sedem. Lahko se piše zgodovina. Lahko osvojim tudi svojega 25. Seveda je vse to dodatna motivacija, a obenem tudi pritisk," je o morebitni izenačitvi z Rogerjem Federerjem, ki je Wimbledon osvojil osemkrat, dejal srbski teniški as. "Wimbledon vedno iz mene izvleče vse in me motivira, da odigram svoj najboljši tenis. Zavedam se, kaj je v igri, zdaj je na vsakem grand slamu, kjer igram, v igri zgodovina. To bom skušal izrabiti kot gorivo za svoj najboljši tenis."

Alcaraz se nadeja popolnega dne, saj bo zvečer v finalu evropskega prvenstva v nogometu Španija igrala z Anglijo. O tem je razmišljal že v petek po zmagi v polfinalu. "Mislim, da bo nedelja dober dan za Španijo," je dejal Alcaraz.

Wimbledon, ATP, finale:



Carlos Alcaraz (Špa/1) - Novak Đoković (Srb/3)