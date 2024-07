Kdaj bodo izbrali zastavonoši slovenske olimpijske reprezentance in kakšni so kriteriji?

Od začetka poletnih olimpijskih iger v Parizu nas loči samo še deset dni, a še vedno ni znano, komu od slovenskih športnikov in športnic – teh bo letos rekordno število, kar 90 – bo pripadla čast nošenja slovenske zastave na odprtju iger, ki bo 26. julija na reki Seni. Na Olimpijskem komiteju Slovenije smo preverili, kdaj bodo izbrali nosilca zastave – tudi letos bosta to dva, olimpijec in olimpijka – in na podlagi česa se bodo odločili.

Ko smo februarja letos na podelitvi priznanj najboljšim športnikom in športnicam pod okriljem Planinske zveze Slovenije Janjo Garnbret vprašali, ali upa, da ji bo na odprtju olimpijskih iger v Parizu pripadla čast vloge zastavonoše, je kot iz topa izstrelila, da si tega vsekakor želi. Vprašali smo jo tudi, ali je z Olimpijskega komiteja Slovenije z njo že kdo navezal stik na to temo. "Ne, še nihče ni stopil v stik z mano, je pa moja telefonska številka na voljo (smeh, op. p.). Šalo na stran. Z nikomer še nisem bila v stiku glede tega, je pa to velika čast in če bi se mi ta priložnost ponudila, bi jo z veseljem sprejela," je povedala olimpijska prvakinja iz Tokia.

Kakorkoli, tudi deset dni pred začetkom iger še vedno ni jasno, vsaj javno ne, kdo bosta naslednika kajakašice Eve Terčelj in namiznoteniškega igralca Bojana Tokića, ki sta zastavo nosila na odprtju iger v Tokiu leta 2021, ter deskarja Roka Marguča, ki je nadomestil obolelega Žana Koširja, in alpske smučarke Ilke Štuhec, ki sta zastavo vihtela v Pekingu leta 2022, zato smo vprašanja naslovili na Olimpijski komite Slovenije.

Ilka Štuhec in Rok Marguč sta bila nosilca slovenske zastave na odprtju zimskih olimpijskih iger v Pekingu leta 2022. Foto: Reuters

Kot so povedali za Sportal, bodo imeni nosilcev slovenske zastave na odprtju iger javnosti predstavniki v kratkem, morda do konca tega tedna. Potrdili so, da bosta tudi letos nosilca dva, športnik in športnica, zadnjo besedo pri izbiri pa bo tudi letos imelo vodstvo OKS-ZŠZ (Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez).

Odločitev bodo sprejeli na podlagi različnih kriterijev – športnih rezultatov, karakterja olimpijca oz. olimpijke, prepoznavnosti in vzora mladim, so sporočili iz OKS. Bržkone bo pri odločanju pomemben dejavnik tudi program tekmovanj slovenske olimpijske odprave. Nekateri imajo tekmo že dan po odprtju, drugi, tudi Garnbretova, na prizorišče iger potujejo šele v začetku avgusta. Korošica je na podobni slovesnosti enkrat že prevzela vlogo zastavonoše, in sicer na zaprtju iger v Tokiu.

