Slovenski rokometaši nestrpno odštevajo dni do začetka olimpijskih iger v Parizu, kjer bo imela Slovenija po letih 2000, 2004 in 2016 tudi v moškem rokometu znova svojega predstavnika. Na svoje druge olimpijske igre pa bo zakorakal kapetan slovenske izbrane vrste Jure Dolenec.

"To so najlepši trenutki kariere, ne vem niti, kaj naj rečem," je v sredini marca ob uvrstitvi slovenske rokometne izbrane vrste na olimpijske igre v Parizu po koncu turnirja v Španiji čustveno pripovedoval kapetan izbrane vrste Jure Dolenec. Ta bo pri 35 letih še drugič v svoji karieri igral na največjem športnem dogodku na svetu, potem ko je bil del izbrane vrste tudi pred osmimi leti v Riu de Janeiru, kjer je Slovenija osvojila šesto mesto. Ob ponesrečenih kvalifikacijah za nastop v Tokiu pa je letos reprezentanca še četrtič v zgodovini osvojila olimpijsko vozovnico.

"Olimpijske igre so bile v zadnjih letih naš največji cilj. Na žalost nam v kvalifikacijah za Tokio ni uspelo, od Ria je minilo že osem let. Takrat si misliš, da bo priložnosti še ogromno, pa se leta in priložnosti res hitro obrnejo. Tako da sem res vesel, da bom spet del tega velikega dogodka, izpolnila se mi bo bo velika želja. Pa tudi sicer se mi zdi, da je to za slovenski rokomet veliko priznanje, sploh ob predpostavki, da bodo v Parizu tudi dekleta, pa tudi ob tem, da bo rokometna reprezentanca že četrtič v zgodovini del iger. Vse to kaže, da ima rokomet v Sloveniji še vedno veliko veljavo, čeprav je včasih videti, kot da nima več takšne veljave, kot bi jo moral imeti. Upam, da bomo tudi mi s svojimi igrami v Parizu še dodatno dvignili ugled tega športa pri nas," je prepričan Dolenec.

Uroš Zorman in Jure Dolenec. Leta 2016 sta v Riu nastopila kot soigralca, zdaj bo Zorman reprezentanco vodil kot selektor, Dolenec pa kot kapetan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rezerv še veliko

Slovensko izbrano vrsto pred odhodom v Pariz čaka še nekaj dni priprav na domačih tleh, nato pa pot v francosko prestolnico, kjer bo Slovenija 23. julija odigrala še pripravljalno tekmo s Francijo. Do zdaj je klonila proti Madžarski (25:29) in remizirala z Egiptom (27:27), a se v slovenskem taboru zavedajo, da imajo še ogromno rezerv.

"Zdaj je na treningih poudarek že na igri, pred tem smo veliko pozornosti namenili predvsem fizični pripravi, ogromno smo se posvečali kondiciji, tako da je bilo kar naporno. Treba se je dobro pripraviti, ker se bodo tekme vrstile ena za drugo. Pripravljalni tekmi nista bili slabi, sploh glede na to, da smo se pred prvo tekmo veliko manj pripravljali na igro kot Egipčani. Imamo še ogromno prostora za napredek. Tekaško in v obrambi smo na trenutke že pravi, tudi tekaško smo na visoki ravni, vsekakor pa lahko odigramo še veliko boljše in predvsem boljše realiziramo naše priložnosti v napadu. Z razlogom so to samo pripravljalne tekme in do prvega pravega obračuna je še nekaj časa," je prepričan Dolenec.

Dolenec je prepričan, da bo forma optimalna v pravem trenutku. Foto: www.alesfevzer.com

Vsak člen izjemno pomemben

Reprezentanca z izjemo Gašperja Marguča, ki je zaradi poškodbe zapustil priprave, in Domna Makuca, ki po težki poškodbi še ni nared, trenira v najmočnejši zasedbi. "Gašper nas je hitro zapustil, ker je imel skozi celotni drugi del klubske sezone težave s poškodbo. Nekaj težav je imel Nejc Cehte, Dean in Miha se vračata po poškodbah, a verjamem, da bodo vsi nared. Seveda pa upam, da ostanemo zdravi, če saniramo še tiste manjše zadeve, pa verjamem, da bo Slovenija v Parizu nastopila v trenutno najmočnejši zasedbi, kar si na koncu tudi želimo, sploh ker je na olimpijskih igrah lahko le 14 igralcev, tako da je res vsak igralec zelo pomemben," je prepričan slovenski kapetan.

Prva tekma v Parizu Slovence čaka 27. julija, ko se bo ob 9. uri Slovenija najprej pomerila s Španijo. Nato jo v skupinskem delu v boju za četrtfinale čakajo še obračuni s Hrvaško, Švedsko, Japonsko in Nemčijo. "Zavedamo se, da nas že v skupini od začetka čaka boj za preživetje, so pa ekipe res izjemno močne in se lahko tako v danem trenutku poslovi katera od velikih reprezentanc. Mi verjamemo, da to ne bomo mi. Na naših zadnjih olimpijskih igrah v Riu smo v skupini izgubili le eno tekmo, pa smo nato naleteli na Dance, ki so turnir začeli malce z levo roko, pa so nam potem dali lekcijo in z lahkoto postali olimpijski prvaki. Mogoče je res prav vse, vemo pa, da moramo biti osredotočeni le nase," je zatrdil Dolenec, ki je vesel in ponosen, da bo lahko izbrano vrsto kot kapetan popeljal v Pariz.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Olimpijske igre so še stopnjo če ne celo dve višje od evropskih in svetovnih prvenstev. To je posebno tekmovanje za vse športnike, ne samo za nas. Včasih misli že uidejo k prvi tekmi in morebitnim scenarijem, sploh ker bomo igrali ob devetih zjutraj. Tudi med sabo se fantje pogovarjamo o tem, spremljamo sestave drugih ekip. Treme za zdaj še ni, najbrž bo nekoliko lažje kot prvič, izkušnje bodo tukaj pomagale, glede na sistem tekmovanja pa se lahko ob nekaj dobrih igrah hitro vmešaš v boj za odličje. Mogoče je prav vse," je še sklenil izkušeni reprezentant.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

9.00 Španija - Slovenija 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

11.00 Slovenija - Hrvaška 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 Slovenija - Švedska 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska - Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija - Slovenija

