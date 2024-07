Slovenci na prvem testu pred olimpijskimi igrami

Pripravljalna tekma na OI: Ponedeljek, 8. julij (Celje, dvorana Zlatorog):

19.00 Slovenija – Egipt

Izbrana vrsta se je po prosti soboti znova zbrala v nedeljo pozno zvečer v Ljubljani. Danes pa jo v celjski dvorani Zlatorog ob 19. uri čaka obračun z afriškimi prvaki Egipčani. "Videli bomo, na kakšni stopnji pripravljenosti se trenutno nahajamo, predvsem seveda pri telesni pripravljenosti. V igri bomo skušali čim več teči in na igrišču preizkusiti stvari, ki smo jih uigravali, in s tem popravljali pretekle napake," je pred prvim preizkusom dejal selektor Uroš Zorman in pristavil: "Tekma bo dobrodošla tudi za zbistritev glav po napornih treningih. Egipt je izjemno zahteven tekmec. Morda ni najbolj optimalen glede na fazo priprav, a velike izbire ni bilo, saj so na delu le določene reprezentance. V vsakem primeru je treba obračun čim bolje izkoristiti."

Po tekmi se bo vrnila v prestolnico in se tam pripravljala vse do petkovega odhoda v Györ, kjer se bo v soboto ob 17. uri pomerila še z Madžarsko. Vmes bo v četrtek v Kopru sodelovala tudi na predstavitvi olimpijske reprezentance.

Zadnji ciklus priprav pred odhodom v olimpijski Pariz – rokometaši bodo tja odpotovali 22. julija – bo ekipa opravila znova v Kranjski Gori. Pred začetkom nastopov na olimpijskih igrah bo pariško prizorišče Slovenija 23. julija preizkusila še na pripravljalni tekmi proti Franciji.