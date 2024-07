Slovenska moška rokometna izbrana vrsta se v Kranjski Gori mudi na drugem tednu sklepnih priprav. Te bo nadaljevala brez Marguča. Desnokrilni rokometaš, sicer član madžarskega prvaka Veszprema, je zaradi poškodbe stopalnega loka izpustil zaključni del sezone. Na reprezentančnih pripravah je 33-letnik nekaj časa treniral po prilagojenem programu, žal pa se je izkazalo, da mu poškodba še ne omogoča polnih obremenitev, ki so potrebne za ustrezno pripravo na izzive, ki jih prinašajo olimpijske igre.

"S selektorjem sva se pogovarjala že pred objavo seznama rokometašev, vabljenih na priprave. Oba sva se zavedala možnosti, da še ne bom nared. Vesel in hvaležen sem, da me je kljub temu vpoklical na priprave in dal možnost, da poizkusim, ali bo stopalo vzdržalo," je ob slovesu od reprezentančnega tabora na Gorenjskem povedal Marguč.

"Na žalost poškodba stopala še ni povsem sanirana. Že po prvem tednu priprav so se pojavile bolečine, ki so me ovirale pri treniranju. V tem trenutku še nisem pripravljen, da bi do konca vzdržal napore, ki jih prinašajo priprave za olimpijske igre," se je na dogodke zadnjih dni še ozrl levoroki rokometaš in dodal: "Razočaran sem in težko mi je. Olimpijske igre so sanje vsakega športnika, po drugi strani pa sem se že pred pripravami zavedal, da se to utegne zgoditi. Čas ni bil moj zaveznik, za saniranje poškodbe pa ga bom potreboval več, kot ga je na voljo."

Besede spodbude soigralcem

Marguč je ob slovesu besede namenil tudi soigralcem. "Fantom želim vso srečo in da do konca priprav vsi ostanejo zdravi. Želim jim, da sedemnajsterica, ki bo odpotovala v Pariz, tam doseže čim boljši rezultat, ob tem pa uživa, saj je to dogodek, ki ga doživiš morda enkrat v življenju. Po vsej verjetnosti ga sam ne bom, zato mi je po tej strani izjemno težko. A poskusil sem vse, da bi bil pripravljen," je še dejal.

Marguč je do danes za slovensko člansko rokometno reprezentanco odigral 134 tekem, kar ga uvršča na 18. mesto večne lestvice. Dosegel je 459 zadetkov. V dresu izbrane vrste je nazadnje nastopil na januarskem evropskem prvenstvu in ji pomagal do odličnega šestega mesta.

Slovenski rokometaši bodo ta petek zaključili drugi ciklus sklepnih priprav. V ponedeljek jih nato v Celju čaka prvi preizkus, na katerem se bodo v dvorani Zlatorog ob 19. uri pomerili z Egiptom. V preostanku priprav jih čaka še tekma v madžarskem Györu. Selektor Zorman bo izbrance v Pariz popeljal 22. julija. Štiri dni za tem jih čaka prva tekma olimpijskih iger. V jutru po otvoritvi iger jih, v soboto, 27. julija ob 9. uri čaka dvoboj s Španijo. Sledeče tekmice bodo ekipe Hrvaške (29.7. ob 11.00), Švedske (31.7. ob 16.00), Japonske (2.8. ob 19.00) in Nemčije (4.8. ob 14.00).

