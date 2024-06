V novi sezoni bodo za Wislo iz Plocka igrali kar štirje slovenski reprezentanti. Poljskemu prvaku in udeležencu elitne lige prvakov sta se pridružila še Mitja Janc in Tim Cokan, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Mlada slovenska reprezentanta sta v minuli sezoni igrala za Celje Pivovarno Laško, ob plačilu odškodnine zaradi predčasne prekinitve sodelovanja pa se novim izzivom na proti podajata na Poljsko, so sporočili iz RZS. Tam bosta združila moči z Miho Zarabcem, ki je dres Wisle nosil že v minuli sezoni, že nekaj časa pa je znano, da se bo poleti iz vrst slovenskega prvaka Gorenja Velenja tja preselil tudi Peter Šiško.

Cokan je otrok celjskega kluba. Za člansko ekipo je debitiral v sezoni 2018/19, skupno odigral 140 tekem in na njih dosegel 607 golov. Zadnjo tekmo je odigral proti Škofljici in proti njej dosegel 14 golov, kar je bil njegov rekorden strelski izkupiček v dresu matičnega kluba. S skupno 171 goli v državnem prvenstvu je tekmovanje zaključil kot tretji najboljši strelec. Za slovensko reprezentanco je 23-letni desnokrilni rokometaš nastopil na šestih tekmah in dosegel 13 zadetkov.

Janc je šel po poti starejšega brata Blaža, saj je v Celje prestopil iz matičnega kluba iz Sevnice. V sezoni 2018/19 se je pridružil kadetski in mladinski ekipi. Prvo priložnost v članski ekipi je dobil v sezoni 2020/21, naslednjo preživel na posoji v Mariboru, v zadnjih dveh pa je bil standarden član celjskega kluba. Še posebej je zablestel v zadnji sezoni Lige prvakov, kjer je bil drugi najboljši strelec rednega dela tekmovanja. Na štirinajstih odigranih tekmah je dosegel 87 golov in za vrhom zaostal za vsega tri zadetke. Skupno je za Celje odigral 94 tekem in dosegel 323 golov. Leta 2021 je bil najboljši strelec evropskega prvenstva do 19 let in bil izbran za najboljšega igralca. Za člansko reprezentanco je debitiral na letošnjem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu, selektor Uroš Zorman pa ga je povabil tudi na priprave za športni veledogodek v Parizu.

