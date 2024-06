Na Kodeljevem tudi Nikolaos Tzortzinis

Z RD LL Grosist Slovan je Grk podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. 196 centimetrov visoki krilni rokometaš je pred tem igral za kluba Filippos Verias (2018–2020) in Paok Thessaloniki (2020–2024). "Ko je Slovan pristopil k meni z zanimanjem, da bi zaigral za slovenski klub in ko so mi predstavili projekt, je bilo nemogoče reči ne. Zame bo prihod v Ljubljano velika življenjska prelomnica, saj bom prvič zaigral izven svoje države. A razlog in ambicije so dovolj veliki, tako da se tega zelo veselim," je povedal ob podpisu pogodbe.

Mladi grški up ima jasen cilj in želje: "Moje sanje so, da v prihodnosti igram na najvišji evropski ravni. Menim, da bom jaz osebno in ekipa skupaj, naredili vse, da Slovan vrnemo na stara pota veličine. V naslednji sezoni je moj glavni cilj osvojitev naslova prvaka Slovenije. Zavedam se, da bo težko, a prepričan sem, da nam lahko uspe."

Ekipa ljubljanskega Slovana bo pred novo sezono doživela kar nekaj sprememb, glavna pa bo nov trener Uroš Zorman: "Rad bi se zahvalil vsem v klubu, posebej Urošu Zormanu in Boštjanu Ficku, ki sta mi izkazala zaupanje in verjameta vame."