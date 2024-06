Uradno: Uroš Zorman se vrača na Slovan

V sezoni 2024/25 bo mesto glavnega trenerja ekipe RD LL Grosist Slovan prevzel Uroš Zorman, ki se tako vrača "domov", so sporočili iz kluba. S podpisom pogodbe se je klubu, kjer je naredil prve rokometne korake, zavezal do leta 2028.

Danes 44-letni Zorman se je po tej sezoni poslovil od trebanjskega Trima, kjer se je letos veselil naslova pokalnega prvaka, v državnem prvenstvu pa ekipo popeljal do drugega mesta. Nekdanji rokometaš, ki je nanizal uspehe v največjih evropskih klubih ter štirikrat stopil na evropski prestol (Celje, Ciudad Real dvakrat in Kielce), je tudi rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto (225). Od leta 2022 vodi tudi izbrano vrsto Slovenije, s katero ga to poletje čaka nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

V Slovan se vrača po več desetletjih – na mesto, kjer je začel svojo izjemno rokometno pot. "Vesel sem, da se vračam v Slovan, to je moj klub, to je moj dom," pravi ob podpisu pogodbe Zorman in dodaja: "Prepričali so me s smelimi in ambicioznimi načrti, pa tudi zato, ker menim, da mora Slovan znova krojiti slovenski rokometni vrh. Rokomet se je v Ljubljani vedno igral, mora se igrati tudi na najvišji ravni. Poleg tega je zame zelo pomembno, da je Slovanova strategija usmerjena tudi v mlade, njihov razvoj in napredek. Verjamem, da bomo vsi skupaj v Ljubljani delali kakovostno, se borili za slovenskega prvaka in pokalnega prvaka ter da bomo na daljši rok iz našega podmladka ustvarili nove slovenske reprezentante."

Uroš Zorman se je z RD LL Grosist Slovan dogovoril za sodelovanje za štiri sezone.

