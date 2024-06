Zorman in Adžić pred podaljšanjem pogodb

Na današnji seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani je bila glavna tema namen podaljšanja pogodb s selektorjema slovenskih članskih reprezentanc Draganom Adžićem, ki bdi na žensko izbrano vrsto, in Urošem Zormanom, ki vodi moško reprezentanco. Predsednik RZS Bor Rozman je predsedstvu predstavil namen podaljšanja za obdobje dveh let.

Tako Adžić kot Zorman sta bila prisotna na današnji osmi seji predsedstva RZS, kjer sta predstavila aktivnosti oziroma uspehe obeh reprezentanc. Obe izbrani vrsti sta se uvrstili na prihajajoče olimpijske igre v Parizu, tako da bo Slovenija ena izmed osmih držav, ki bo na rokometnem olimpijskem turnirju prisotna z obema ekipama.

Ženska reprezentanca je postala prva ženska ekipa na OI v zgodovini, sicer pa so varovanke črnogorskega stratega v zadnjem času osvojile še 11. mesto na svetovnem prvenstvu decembra na Danskem, Norveškem in Švedskem ter si zagotovile nastop za evropsko prvenstvo, ki bo ob koncu leta v Avstriji, Švici in na Madžarskem.

Rokometaši so se še četrtič uvrstili na igre, prav tako pa so EP januarja v Nemčiji sklenili na šestem mestu in si priigrali še nastop na SP 2025 januarja na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.

Rokometaši so se pod vodstvom Zormana še četrtič uvrstili na olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Predsedstvo je soglasno potrdilo namen podaljšanja pogodbe selektorjema za obdobje naslednjih dveh let.

Ob tem je predsedstvo danes potrdilo sedmo sejo in revidirano letno poročilo zveze za 2023. "Zaradi naknadno prejetih dokumentov, ki so se nanašale na EP 2022, so bile poslovne obveznosti v letu 2022 višje za 319.328 evrov, stroški višji za 301.608, prihodki višji za 30.000 in za razliko 271.608 evrov višji negativni izid v letu 2022, ki tako znaša 1.100.720 evrov," so zapisali pri RZS. V obdobju med 1. januarjem in 30. aprilom je imela zveza 1.356.553 evrov prihodkov in 976.185 evrov odhodkov.

Predsedstvo se je seznanilo še z odstopom Blaža Brodnjaka z mesta člana predsedstva, pregledali pa so kandidate za člane predsedstva, ki jih bodo volili na 36. volilnem Zboru članov RZS 20. junija. Potrdili so dopolnjen tekmovalni pravilnik o tekmovanjih in registracijski pravilnik, dotaknili pa so se tudi poteka organizacije mladinskega EP, ki ga bo julija gostilo Celje.

