Dragan Adžić brez presenečenj

Adžićeve varovanke se bodo ob svojem krstnem nastopu na olimpijskih igrah najprej pomerile proti Danski, nato pa v skupinskem delu sledijo še dvoboji proti Južni Koreji (28. 7.), Nemčiji (30. 7.), Norveški (1. 8.) in Švedski (3. 8.). Slovenke so se znašle v zelo zahtevni skupini s tremi favoriziranimi predstavnicami iz severne Evrope. Kljub temu Črnogorec na slovenski klopi verjame, da se lahko s seznamom, ki ga je obelodanil na današnji novinarski konferenci, zoperstavijo vsem tekmicam.

"Najbolj pomembno je, da so igralke zdrave. To je zasedba, ki je opravila celoten cikel do olimpijskih iger. Prepričan sem, da so vse igralke od uvrstitve na olimpijske igre v polnem pogonu zanje. Imamo zelo zahtevno skupino, zato moramo biti v določenih stvareh bolj konkurenčni kot doslej. Imamo prostor za napredek, smo samozavestni in verjamem v uspešen prvi slovenski nastop na OI," je uvodoma dejal Adžić.

Ana Gros je v nedeljo z Györem osvojila ligo prvakinj. Foto: Guliverimage

Presenečenj na samem seznamu ni. Selektor bo v Francijo odpeljal preizkušene moči, ki so si na olimpijskem turnirju v Nemčiji po porazu proti Nemčiji ter zmagah proti Paragvaju in Črni gori izborile prvi nastop na OI. Ženske bodo priprave sicer začele 1. julija na Rogli, že prej pa bodo reprezentantke v Ljubljani skupaj delale po individualnem programu.

Na Rogli bodo 9. julija odigrale pripravljalno tekmo za zaprtimi vrati proti Madžarski, 13. julija pa bodo še enkrat tekmice Madžarke, tokrat v Györu. Zadnja tekma pred OI bo 17. julija proti Braziliji na Kodeljevem. V Pariz bodo odpotovale 20. julija.

Pripravljalne tekme na OI: Torek, 9. julij, Rogla (zaprto za javnost):

Slovenija – Madžarska Sobota, 13. julij, Györ:

14.45 Madžarska – Slovenija Sreda, 17. julij, Ljubljana (Kodeljevo):

18.30 Slovenija – Brazilija

Seznam ženske reprezentance za OI: Vratarke: Dijana Đajić (Krim Mercator), Amra Pandžić (Baia Mare), Maja Vojnovič (Krim Mercator); Zunanje igralke: Ana Abina, Nena Černigoj (obe Mlinotest Ajdovščina), Ana Gros (Györ), Ema Hrvatin (Sachsen Zwickau), Barbara Lazović, Nina Spreitzer, Tjaša Stanko (vse Krim Mercator), Erin Novak (Kezilabda Kisvarda), Elizabeth Omoregie (Bukarešta); Krila: Ema Abina, Tamara Mavsar, Alja Varagič (vse Krim Mercator), Ema Markovič (Z'dežele), Maja Svetik (Trofaiach); Krožne napadalke: Manca Jurič, Valentina Tina Klemenčič (obe Krim Mercator), Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea).

Tekme Slovenije na OI: Četrtek, 25. julij:

9.00 Slovenija – Danska Nedelja, 28. julij:

11.00 Slovenija – Južna Koreja Torek, 30. julij:

9.00 Slovenija – Nemčija Četrtek, 1. avgust:

21.00 Slovenija – Norveška Sobota, 3. avgust:

16.00 Slovenija - Švedska

