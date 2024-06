"Veliko olajšanje za vse nas. Za nami je težka sezona z veliko vzponi in padci ter ogromno izzivi, imela sem jih tudi sama, a na koncu nam je uspelo. Vesela in ponosna sem na ekipo," je po svojem prvem naslovu v ligi prvakinj, v kateri je lovoriko dvignila z Györom, dejala kapetanka slovenske rokometne reprezentance Ana Gros.

Vztrajnost je poplačana, Ana Gros se je v nedeljo v svojem tretjem finalu lige prvakinj prvič razveselila največje evropske klubske lovorike. S soigralkami Györa so na zaključnem turnirju v Budimpešti v sobotnem polfinalu najprej s 24:23 strle Esbjerg, v finalu pa zaigrale proti nemškemu presenečenju Bietigheimu in ga premagale s 30:23.

Eno od ključnih vlog je odigrala slovenska desna zunanja rokometašica, ki je v prvih 15 minutah srečanja dosegla štiri gole (9:5) in skrbela, da je madžarska zasedba ohranjala otipljivo prednost. Tekmo je končala kot najboljša strelka s šestimi goli, toliko jih je dosegla še Kari Dale, vratarka Silje Solberg-Oesthassel pa se je izkazala s 16 obrambami.

Toliko čustev, da je težko dojeti

Za Györ, pri katerem kot pomočnik trenerja deluje Slovenec Uroš Bregar, je to šesti naslov evropskih klubskih prvakinj. Nemškim tekmicam je v finalu zabila šest golov. Foto: Guliverimage

"Iskreno povedano, noro. Toliko čustev, da se morda sploh zares ne zavedamo, kaj nam je uspelo, a hkrati je tako neverjetno. To je veliko olajšanje za vse nas. Za nami je težka sezona, z veliko vzponi in padci ter ogromno izzivi, imela sem jih tudi sama, a na koncu nam je uspelo. Tako sem vesela in ponosna na našo ekipo," je v mikrofon EHF po premiernem naslovu evropske klubske prvakinje dejala 33-letna Slovenka.

Grosova je postala druga slovenska rokometašica, ki je ligo prvakinj osvojila s tujim klubom, pred 20 leti je to uspelo Anji Frešer z danskim Slagelsejem.

Obliž na rano zahtevne sezone

"Pred tekmo smo si rekli, da moramo odigrati odlično obrambo, saj gre za zelo fizično ekipo. Imajo odlične igralke. Mislim, da je naš načrt dobro deloval. Že od začetka smo pristopile agresivno, nismo jim pustile, da bi zlahka prihajale do strelov. V napadu se nismo obremenjevale, sprejemale smo odlične odločitve. Skratka, dobra tekma z naše strani," se je smejalo Grosovi, ki je s soigralkami prilepila obliž na rano domače sezone.

"Soočili smo se s številnimi izzivi. Ni bilo enostavno. Ostali smo brez obeh domačih lovorik, tako da ni bilo lahko." Foto: Guliverimage

"Soočili smo se s številnimi izzivi. Ni bilo enostavno. Ostali smo brez obeh domačih lovorik, tako da ni bilo lahko. A vedele smo, da imamo na voljo še to lovoriko, in dale vse od sebe," je dodala kapetanka slovenske reprezentance in na vprašanje, kako bodo proslavile lovoriko, odvrnila: "Mislim, da moramo dati vse od sebe. Brez izgovorov."

Pred njo še reprezentančna nagrada: premierne OI

Grosova bo prihodnjo sezono znova igrala za Krim, še pred tem pa jo z reprezentanco čaka premierni nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Varovanke Dragana Adžića bodo v skupini A z Južno Korejo, Dansko, Nemčijo, Norveško in Švedska.