Ana Gros z Györom v finalu lige prvakinj

Rokometašice Györa so prve finalistke letošnje lige prvakinj. Na sklepnem turnirju v Budimpešti so v prvem polfinalu tesno s 24:23 (13:10) premagale danski Esbjerg. Slovenska reprezentantka Ana Gros, ki na sklepnem turnirju lige prvakinj igra že petič, je za zmagovalke dosegla tri gole.

Najboljša pri Györu, kjer deluje tudi trener Uroš Bregar, je bila s šestimi goli Francozinja Estelle Nze Minko. Na nasprotni strani je šest golov dosegla tudi Nora Mörk.

V drugem polfinalu se bosta ob 18. uri pomerila francoski Metz in nemški Bietigheim.

Tekmo so bolje začele Danke, ki so v uvodu povedle s 3:0 in 5:2, nato pa so ritem narekovale Madžarke in z delnim izidom 5:0 ušle na dva gola. Danke so še izenačile na 7:7, a so rokometašice Györa hitro ušle na varnih 12:8.

V drugem delu je pri izidu 18:13 kazalo, da je tekma odločena, a so se rokometašice Esbjerga še enkrat vrnile in tik pred koncem znižale na 23:22 in 24:23.

Liga prvakinj, zaključni turnir: Polfinale:

Sobota, 1. junij:

Györ : Esbjerg 24:23 (13:9)

Metz - Bietigheim Finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 2. junij:

Za 3. mesto: Esbjerg – Metz/Bietigheim

Finale: Györ – Metz/Bietigheim

Preberite še: