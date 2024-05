Neznank ni več, Ana Gros edina Slovenka na zaključnem turnirju

V rokometni ligi prvakinj so znane vse udeleženke zaključnega turnirja. Kot prvi si je nastop med četverico z novo zmago zagotovil Metz, ki je Bukarešto, za katero igra slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, tokrat premagal z 29:23. Uspešno je v soboto prednost sedmih golov s prve tekme branil tudi Györ Ane Gros, ki je branilca naslova Kristiansand izločil s skupnim rezultatom 54:49. V nedeljo si je vstopnico priboril še Bietigheim, ki je sicer pri Odenseju izgubil s 30:32, a imel zadostno zalogo štirih golov s prve tekme. Na drugi nedeljski tekmi je Esbjerg branil gol prednosti s prve tekme proti Ferencvarosu in z zmago s 29:24 napredoval med zadnjo četverico.

Györ je velik del želenega opravil na prvi tekmi na Norveškem, kje je zmagal s 30:23, danes mu tako poraz s 24:26 ni škodil. Kristiansand je sicer povratni obračun začel silovito in povedel s 4:0, na tekmi pa je nato največ vodil za pet zadetkov, a so domače igralke v drugi polovici drugega polčasa hitro poskrbele, da preobrat ni bil mogoč.

Ana Gros je bila s šestimi goli najboljša strelka Györa, Jamina Roberts pa je bila z osmimi goli najuspešnejša pri Kristiansandu in na tekmi.

Metz je levji delež posla opravil že na prvi četrtfinalni tekmi v Bukarešti, ko je zmagal s 27:24, danes pa je tekmo dobil s 26:23. Po izenačenem prvem polčasu so Francozinje v drugem delu ves čas vodile za nekaj zadetkov, tako da je bilo hitro jasno, da od preobrata romunske zasedbe ne bo nič. Najvišja prednost je bila prav na koncu.

Pri Bukarešti je Elizabeth Omoregie dosegla tri gole, Cristina Neagu pa šest, medtem ko je pri zmagovalkah Alina Grijseels dosegla sedem zadetkov. Elizabeth Omoregie ne bo igrala na zaključnem turnirju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odense je doma lovil zaostanek štirih golov s prve tekme (26:30), toda Nemke so povratni obračun, ki se je končal z 32:30, odigrale dovolj dobro, da so ohranile dva zadetka naskoka. Danke so v prvem delu kar nekaj časa vodile z želenimi štirimi zadetki, a so jih gostje praktično ujele do polčasa. V drugem delu pa ekipi nista bili ločeni za več kot dva zadetka, tako da je Bietigheim prišel do vstopnice na zaključni turnir. Andrea Hansen je za gostiteljice dosegla sedem golov, toliko sta jih v nemški ekipi zbrali tudi Kelly Dulfer in Xenia Smits.

V dvoboju Esbjerga in Ferencvarosa si je prvi že na prvi tekmi priigral gol prednosti (26:25), na povratni pa je hitro dokončno odločil potnika med štiri najboljše. Že v prvem polčasu je povedel za sedem golov, v drugem so se gostje sicer še približale na 24:22, vendar je danska zasedba pravočasno odgovorila in tekmo zanesljivo pripeljala do zanje srečnega konca. Sanna Solberg-Isaksen je bila s šestimi goli najboljša pri zmagovalkah, pri poraženkah jih je Katrin Gitta Klujber zbrala osem.

Zaključni turnir bo 1. in 2. junija v Budimpešti.

