Ugoden žreb za rokometaše

Prva tekma Slovenijo čaka v četrtek, 16. januarja proti Kubi, dva dni kasneje z Zelenortskimi otoki in za konec še z Islandijo. V drugi del prvenstva se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance.

Z velikim zanimanjem bodo slovenski rokometaši spremljali tudi razplete v drugi zagrebški skupini H, kjer bodo poleg gostiteljev nastopili še Egipt, Argentina in Bahrajn. Najboljši trojici skupin G in H se bosta namreč srečali v drugem delu, kjer vsako izbrano vrsto med 22. in 26. januarjem čakajo tri dodatne tekme. Iz novo formirane skupine s šesterico ekip se bosta v končnico, ki se bo 28. januarja začela s četrtfinalom, uvrstili dve. Slovenska reprezentanca bo v Zagrebu nastopala vse do morebitnega polfinala, medtem ko bosta tekmi za medalje na sporedu v Oslu na Norveškem.

Zorman z mešanimi občutki

Selektor Zorman poudarja, da je skupina še vedno zahtevna. Foto: Reuters "Tudi tokrat so po žrebu občutki nekoliko mešani. Že v skupini prvega dela nas čaka Islandija, ki je zelo zahteven in nevaren tekmec. Vemo, kaj Islandci pomenijo v rokometu. To bo borba za ponos in boljšo pozicijo pred nadaljevanjem tekmovanja. Verjamem, da nas bosta v drugem delu prvenstva pričakali reprezentanci Hrvaške in Egipta, ki sta prav tako izjemno dobri ekipi. Videli bomo, kaj nam bodo ti obračuni prinesli. Ostali tekmeci so premagljivi. Na prvenstvu bo treba iti tekmo za tekmo, korak za korakom," je razplet žreba komentiral selektor Uroš Zorman.

Preostale skupine prvega dela prvenstva bodo gostili danski Herning, Poreč in Varaždin na Hrvaškem ter Oslo.

Žreb skupin SP:



Skupina A (Herning): Nemčija, Češka, Poljska in Švica

Skupina B (Herning): Danska, Italija, Alžirija in Tunizija

Skupina C (Poreč): Francija, Avstrija, Katar in Kuvajt

Skupina D (Varaždin): Madžarska, Nizozemska, Severna Makedonija in Gvineja

Skupina E (Oslo): Norveška, Portugalska, Brazilija in ZDA

Skupina F (Oslo): Švedska, Španija, Japonska in Čile

Skupina G: (Zagreb): Slovenija, Kuba, Zelenortski otoki in Islandija

Skupina H: (Zagreb): Hrvaška, Egipt, Argentina in Bahrajn

Slovenska moška reprezentanca je doslej med svetovno elito nastopila desetkrat. Najboljšo uvrstitev je zabeležila leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bron. Nazadnje je na tekmovanju, ki sta ga gostili Poljska in Švedska zasedla 10. mesto in si s tem takrat priborila mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre.

Prvenstvo, ki ga bodo v začetku prihodnjega leta družno gostile Hrvaška, Danska in Norveška, bo za Slovence tretje zaporedno. Nanj so se uvrstili z uspešno prestanimi kvalifikacijami, v katerih so bili v prvi polovici maja boljši od Švice. Moška izbrana vrsta je sicer leto 2024 začela z odličnim šestim mestom na evropskem prvenstvu, v marcu pa uspešno opravila tudi kvalifikacijske boje za četrto uvrstitev na poletne olimpijske igre.