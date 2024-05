Po vsej Evropi se zaključujejo sezone državnih prvenstev. Slovenski rokometaši so opozorili nase na Poljskem, v Španiji in Franciji, na Madžarskem pa je vrhunec sezone zasenčila huda poškodba Deana Bombača, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

V petek je bila na Madžarskem prva tekma finala med večnima rivaloma iz Veszprema in Szegeda. V sedmi minuti jo je hudo skupil prvi slovenski reprezentančni organizator igre Dean Bombač, ki je po trku s tekmecem na igrišču obležal in za kratek čas izgubil zavest. Po poročanju kluba ima pretres možganov in zlomljeno čeljust, kar vsekakor ni obetavna novica za selektorja Uroša Zormana, so sporočili iz RZS. Veszprem je brez Gašperja Marguča tekmo dobil s 35:28, na drugi strani je Borut Mačkovšek zadel štirikrat, Matej Gaber pa je tekmo končal brez zadetka. Druga tekma bo ta petek, morebitna tretja pa v petek.

Na Poljskem je Wisla iz Plocka prekinila niz naslovov rivala iz Kielc, ki je trajal vse od sezone 2011/12. Nove poljske prvake je do zmagoslavja po dveh tekmah finalnega niza vodil slovenski reprezentant Miha Zarabec. Obe tekmi sta bili zelo zanimivi, saj so ju odločili streli s sedmih metrov.

Barcelona je osvojila 14. zaporedni naslov španskih prvakov. V soboto je odigrala še zadnjo tekmo, ki jo je dobila z 51:20. V sezoni je Barca, pri kateri igrata Blaž Janc in Domen Makuc, dosegla novo rekordno znamko, saj je osvojila 59 od razpoložljivih 60 točk v Ligi ASOBAL.