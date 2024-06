Urošu Zormanu ne zmanjka težav #video

Selektor slovenske rokometne izbrane vrste Uroš Zorman je danes razkril prve karte pred letošnjimi olimpijskimi igrami v Parizu in predstavil širši seznam 21 rokometašev, na katere bo računal na začetku priprav. Zorman bo svoje varovance zbral 22. junija, pred začetkom priprav pa mu, kot je zdaj to že stalnica, težave povzročajo poškodbe.

Letošnje poletje bo za slovenski reprezentančni rokomet delovno kot še nikoli doslej. Obe reprezentanci namreč odštevata dni do začetka priprav na olimpijske igre v Parizu. Na teh bo prvič reprezentanco kot selektor vodil Uroš Zorman, ki je nazadnje v Riu de Janeiru leta 2016 nastopal še kot igralec. Ta je danes predstavil širši seznam igralcev, na katere bo računal v Parizu. Na olimpijskem turnirju bo sicer lahko nastopilo le 16 igralcev z možnostjo treh menjav v primeru poškodb. Reprezentanca bo priprave na Pariz začela 22. junija v Kranjski Gori, v Francijo pa bo odpotovala natančno mesec dni kasneje.

"Za razliko od evropskih in svetovnih prvenstev imamo tukaj dlje časa za pripravo, kar je zagotovo dobrodošlo. A tudi to ni nikoli optimalno. Začeli bomo s fizično pripravo, je pa veliko odvisno tudi od tega, v kakšnem stanju bodo prišli fantje na priprave. Nekateri so tekmovanja zaključili zdaj, nekatere čakajo še tekme, tako da veliko časa za počitek in odmor ne bo. Nikakor ne bomo na pripravah začeli iz ničle, vendar je to res specifično obdobje," je ob predstavitvi seznama morebitnih potnikov v Pariz povedal Zorman.

Širši seznam reprezentance: Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Kristjan Horžen Srednji zunanji: Dean Bombač, Mitja Janc, Tilen Strmljan, Miha Zarabec Desni zunanji: Nejc Cehte, Jure Dolenec, Tadej Kljun Levi zunanji: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah Desno krilo: Blaž Janc, Gašper Marguč, Domen Novak Levo krilo: Staš Jovičić Slatinek, Tilen Kodrin Vratarji: Klemen Ferlin, Urh Kastelic, Urban Lesjak

Zorman o poškodbah:

Poškodbe, poškodbe, poškodbe ...

Na širšem seznamu sicer ni Domna Makuca, ki se je pred kratkim v dresu Barcelone po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil v pogon. Makuc je bil na stranskem tiru vse od lanskih poletnih priprav na klubsko sezono, ko si je poškodoval koleno. "Z Domnom sva se pogovorila in mi je sam dejal, da še ni nared. Odigral ni še cele resne tekme, tudi glava še ni tam, kjer bi morala biti, vemo pa, kakšno tekmovanje so olimpijske igre," je povedal Zorman.

Težave imata tudi druga srednja zunanja Dean Bombač, ki si je konec maja na tekmi Szegeda zlomil čeljust in utrpel pretres možganov, že nekaj časa ima težave s poškodbo tudi Miha Zarabec. "Za oba upamo, da bosta do priprav nared, Miha bo opravil še pregled pri specialistu. Zato tudi imamo širši spisek, vemo pa, da lahko imamo na olimpijskih igrah le 14 igralcev. Mislim, da so na spisku vsi igralci, ki tvorijo trenutno najmočnejšo zasedbo Slovenije. Videli pa bomo, kakšno bo zdravstveno stanje pred začetkom olimpijskih iger. V zadnjih dveh letih še nismo bili popolni, zdaj smo se s tem že sprijaznili," je povedal Zorman.

Dean Bombač okreva po poškodbi. Foto: Guliverimage

Po dolgi poškodbi se vrača Nik Henigman, zato je njegova pripravljenost še pod vprašajem, medtem ko ima težave s poškodbo tudi vratar Klemen Ferlin. Na stranskem tiru je dlje časa tudi že Gašper Marguč. "In tako dalje in tako dalje," se je ob naštevanju poškodb le nasmehnil Zorman. "Spet imamo ogromno težav s poškodbami. Do zbora je še nekaj časa in videli bomo, kaj nam bo ta čas prinesel. Upam, da bo 22. ta spisek enak, kot je zdaj," je še poudaril Zorman.

Pripravljalne tekme: Ponedeljek, 8. julij, Celje (dvorana Zlatorog):

19.00 Slovenija – Egipt Sobota, 13. julij, Györ:

17.00 Slovenija – Madžarska Torek, 23. julij, Pariz:

(ura še ni znana) Francija – Slovenija

"Seveda so naše ambicije na najvišjem nivoju. Vsi, ki me poznajo, vedo, da je vedno tako," pravi Zorman. Foto: Guliverimage

Slovenija bo do začetka priprav odigrala tri pripravljalne tekme. Najprej 8. julija v Celju proti Egiptu, nato 13. v Györu proti Madžarski, tik pred začetkom olimpijskih iger pa še v Parizu 23. julija proti gostiteljem. "Imeli smo nekaj ponudb reprezentanc, s katerimi smo v skupini, in smo to potem reševali na ta način. Tisto, kar so nam ponudili, smo na koncu vzeli. Gre za tri odlične reprezentance, v tem času trenira le 12 reprezentanc, tako da so te zmožnosti še toliko bolj omejene," je še sklenil Zorman, ki kljub vsem težavam z optimizmom pogleduje proti Parizu.

"Seveda so naše ambicije na najvišjem nivoju. Vsi, ki me poznajo, vedo, da je vedno tako. Tudi ko igram karte s hčerko, ji ne dovolim, da zmaga. Kot športnik pa vedno sanjaš o olimpijskih igrah, tako da so tukaj sanje in ambicije najvišje. A počasi, najprej je treba priti do zbora, da bomo sploh videli, v kakšnem stanju smo, potem pa trening za treningom proti Parizu," je še sklenil slovenski selektor, ki si bo prihodnji teden vzel nekaj počitka, zatem pa s strokovnim štabom, v katerem je prišlo do spremembe na mestu trenerja vratarjev – zaradi klubskih obveznosti je Gorazda Škofa zamenjal Primož Prošt Košir – zavihal rokave in začel piliti taktiko za prihajajoče veliko tekmovanje.

Tekme Slovenije na OI v Parizu: Sobota, 27. julij:

9.00 Slovenija – Španija Ponedeljek, 29. julij:

11.00 Slovenija – Hrvaška Sreda, 31. julij:

16.00 Slovenija – Švedska Petek, 2. avgust:

19.00 Japonska – Slovenija Nedelja, 4. avgust:

14.00 Nemčija – Slovenija

Zorman o selitvi k Slovanu Ob boku predstavitve seznama reprezentantov je Zorman spregovoril tudi o menjavi trenerskega okolja, saj bo taktirsko palico trebanjskega Trima zamenjal za Slovan. "Bila je težka odločitev. V Trebnjem smo zgradili lepo zgodbo s fantastičnimi ljudmi in se je bilo težko posloviti. Rad bi se zahvalil vsem v Trebnjem za dano priložnost, ker sem dobil priložnost spoznati, kaj pomeni biti prvi trener, in mi je dala vse, kar sem danes. Kar pa se tiče Slovana, pa je bilo tu več faktorjev, ki so prepričali. Ta projekt je odlično zastavljen, vanj verjamem, kar pa se tiče ostalega dogajanja, pa bomo o tem govorili, ko bo čas za to."

