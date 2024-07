Zorman in Adžić izbrala potnike na olimpijske igre

OKS je v ponedeljek potrdil 90 slovenskih športnikov, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah v Parizu. Med njimi so športniki iz treh ekipnih športov. Po moški odbojkarski reprezentanci smo zdaj dobili še končen seznam rokometašev in rokometašic.

Oba rokometna selektorja, Uroš Zorman in Dragan Adžić sta morala določiti 17 igralcev in igralk, ki jih bosta popeljala v francosko prestolnico. Oba sta to storila iz nabora svoje dvajseterice, ki se trenutno mudita na pripravah na Rogli in v Ljubljani.

Ženska rokometna ekipa bo v olimpijsko vas prispela kot prva izmed slovenskih športnih odprav. To se bo zgodilo v soboto, 20. julija, pet dni pred prvim preizkusom, ki bo na sporedu že dan pred uradno otvoritvijo športnega veledogodka. Med potnice v Pariz je Adžić uvrstil krilne igralke Emo Abino, Tamaro Mavsar, Majo Svetik in Aljo Varagić, zunanje igralke Ano Abino, Emo Hrvatin, Elizabeth Omoregie, Tjašo Stanko, Nena Černigoj, Nino Spreitzer, Ano Gros in Barbaro Lazović, krožni napadalki Valentino Tino Klemenčič in Natašo Ljepoja ter vratarke Dijano Đajić, Amro Pandžić in Manco Vojnovič. V vlogi rezerv bodo tekmovanje začele Hrvatin, Černigoj in Đajić.

Moško rokometno ekipo, ki bo v Pariz poletela dva dni za žensko vrsto, bodo sestavljali krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen ter vratarja Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Urban Lesjak. Rezerve bodo Henigman, Horžen in Kastelic.

Uroš Zorman in Dragan Adžić sta za Pariz izbrala: