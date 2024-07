Slovenske odbojkarje bomo na olimpijskih igrah spremljali prvič, zgodovinsko prvo tekmo v South Paris Areni I pa bodo igrali 28. julija ob 21. uri proti Kanadi. Drugi tekmec naše izbrane vrste bo Srbija, s katero se bo Slovenija srečala 30. julija ob 17. uri, 2. avgusta prav tako ob 17. uri pa naše fante čaka še obračun z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi.

Seznam reprezentance, Pariz 2024: podajalca: Gregor Ropret, Dejan Vinčić korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern prosti igralec: Jani Kovačič rezervni igralec: Uroš Planinšič (podajalec) V Francijo bo odpotoval tudi sprejemalec Rok Bračko, ki bo reprezentanci pomagal na treningih.

Izbrana vrsta je priprave na olimpijske igre sicer začela minuli petek v Ljubljani, zadnji preizkus pripravljenosti pa Slovence čaka med 12. in 14. julijem, ko bodo nastopili na Wagnerjevem memorialu na Poljskem in se pomerili z Nemci, Egipčani in Poljaki.

Preberite še: