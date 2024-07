Za slovensko odbojkarsko reprezentanco so uspešni tedni, v katerih je potrdila nastop na prvih olimpijskih igrah, se vmes povzpela vse do drugega mesta svetovne lestvice, na zaključnem turnirju lige narodov pa po napornem urniku in treh tekmah v manj kot 48 urah končala na četrtem mestu. Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo zdaj dobili nekaj prostih dni, nato sledijo priprave na olimpijski Pariz. V sklopu teh se bodo vrnili na Poljsko.

Za slovenskimi odbojkarji je zahteven mesec in pol, v katerem so odigrali tri turnirje rednega dela lige narodov (Antalyja, Fukuoka, Ljubljana), ki so ga končali na prvem mestu, pretekli konec tedna pa so znova sodelovali še na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Lodžu, kjer so zasedli končno četrto mesto.

Slovenci so v zadnjih tednih uradno potrdili nastop na svojih prvih olimpijskih igrah, ki jih bo med 26. julijem in 11. avgustom gostil Pariz. Na svetovni lestvici so se v času domačega turnirja povzpeli vse do rekordnega drugega mesta, trenutno pa v družbi odbojkarskih velesil zasedajo peto mesto.

Na Poljsko so se odpravili z željo po prvem odličju v ligi narodov, a je bilo še pred turnirjem jasno, da jih čaka zelo zahtevna naloga z nič kaj prijaznim urnikom. Na koncu so v manj kot 48 urah (četrtfinale so igrali kot zadnji od polfinalistov) odigrali kar tri tekme. Za uvod so v četrtfinalu po petih nizih strli Argentino, v polfinalu je sledil hud boj z Japonci, ki so končali slovenske sanje o finalu, za konec pa so se 18 ur po porazu z azijsko reprezentanco za tretje mesto udarili s Poljaki in izgubili z 0:3.

"Fantje so dali vse od sebe in zato jim lahko le čestitam. Zares so se borili in doživeli smo zares posebne trenutke." Foto: Volleyball World

"Fantom lahko le čestitam"

"Za nami je izjemna liga narodov, v kateri smo na tekmah igrali odlično. Fantje so dali vse od sebe in zato jim lahko le čestitam. Zares so se borili in doživeli smo zares posebne trenutke, še posebej v Ljubljani ter tudi na turnirjih v Antalyji in Fukuoki. V teh mesecih smo prišli blizu našemu limitu, a se tukaj kljub temu uvrstili med najboljše štiri ekipe," je po koncu lige narodov v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Gheorghe Cretu.

"V tako kratkem času se nismo bili več sposobni regenerirati"

"Tekma z Japonsko je bila ključna. Imeli smo veliko priložnosti, da bi se zaključila drugače. Tudi proti Poljakom smo poskušali, a mislim, da se v tako kratkem času nismo bili več sposobni regenerirati, še posebej na čustveni ravni in po takšni tekmi, kakršna je bila z Japonsko," se je Romun na slovenski klopi še dotaknil zadnji dvobojev.

"V tako kratkem času se nismo bili več sposobni regenerirati, še posebej na čustveni ravni in po takšni tekmi, kakršna je bila z Japonsko." Foto: VolleyballWorld

Slovenci so v ligi narodov odigrali 15 tekem, dosegli 12 zmag in tri poraze, dvakrat so jih premagali Japonci, enkrat Poljaki.

Tine Urnaut po ligi narodov (Vir videa: Odbojkarska zveza Slovenije):

Kmalu sledi vrnitev na Poljsko

Selektor Cretu bo igralcem zdaj namenil nekaj dni počitka, reprezentanca pa se bo predvidoma spet zbrala 5. julija v Ljubljani in začela priprave na olimpijski turnir v Parizu. V sklopu priprav se bo kmalu vrnila na Poljsko, saj bo nastopila tudi na Wagnerjevem memorialu, ki ga bo od 12. do 14. julija gostil Krakov. Zagotovo bodo tam sodelovali še gostitelji Poljaki in Nemci.

Konec tedna se bodo ponovno zbrali in se pripravljali na olimpijske igre. Foto: www.alesfevzer.com

Vse tri reprezentance bomo spremljali tudi na olimpijskih igrah, kjer bodo Slovenci skupinski del igrali proti gostiteljem OI in branilcem naslova Francozom, Kanadčanom ter Srbom.