Slovenci po porazu ostali brez odličja

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Lodžu na tekmi za tretje mesto ligo narodov z 0:3 v nizih (-24, -16, -17) klonila proti Poljski, sicer zadnji zmagovalci lige narodov, in tako ostala brez odličja. Finale med Japonsko in Francijo bo ob 20. uri.

Liga narodov, tekmi za odličja, Lodž

Nedelja, 30. junij

V zadnjem dnevu lige narodov so slovenski odbojkarji proti Poljski ostali brez tako želenega prvega odličja. Obračun za medaljo se je začel z izjemno izenačeno predstavo z obeh strani, ekipi sta dosegali točko za točko, od rezultata 13:13 so Slovenci na servis Tineta Urnauta s tremi zaporednimi točkami pobegnili na 16:13, a so Poljaki vrnili udarec in izenačili pri izidu 20:20. Od 21:21 je nato Slovenija znova ob servisu Urnauta dosegla dve zaporedni točki, a so gostitelji še drugič odgovorili. V dramatičnem zaključku so imeli Slovenci ob vodstvu s 24:23 v rokah zaključno žogo, a s Poljaki z nizom treh točk prvi niz dobili na razliko s 26:24.

Poljaki so na krilih zaključka prvega niza odprli tudi drugega in hitro pobegnili na 4:1. Slovenci so se nato približali na 8:9, vendar jim Poljaki niso dovolili do izenačenja in so zopet ušli (11:8). Zatem je prednost Poljakov le še rasla, drugi niz pa so na koncu dobili s kar 25:16.

Slovenci niso našli protiorožja za Poljake. Foto: VolleyballWorld

Poljaki so bolje odprli tudi tretji niz, a so Slovenci od zaostanka s 4:7 ujeli priključek in izenačili na 7:7. A upanje je hitro ugasnilo, od izenačenja na 9:9 je sledil nov niz Poljske, ki je pobegnila na 13:9. Zatem se Slovenci niso več vrnili v igro, Poljaki pa so tretji niz mirno pripeljali v svojo korist (25:17) ter se razveselili tretjega mesta.

To je po letu 2021 še drugo četrto mesto za Slovenijo. Leta 2022 se niso uvrstili na zaključni turnir, lani pa so jih v četrtfinalu zaustavili Japonci. Ti so bili za slovenske odbojkarje "usodni" tudi na letošnjem zaključnem turnirju, a tokrat v sobotnem polfinalu. Azijska reprezentanca je bila poleg zdaj še Poljske sploh edina, ki je letos našla recept za varovance Gheorgheja Cretuja. Ti so na 15 tekmah trikrat izgubili, dvakrat z japonsko zasedbo in enkrat s Poljsko. Japonci so v sobotnem polfinalu slavili s 3:0 in se prebili v veliki finale, v katerem bodo zvečer za lovoriko in bogato finančno nagrado igrali proti Francozom.

Poljaki so v polfinalu z 2:3 izgubili proti galskim petelinom in so se morali pred bučnim domačim občinstvom zadovoljiti z bronom.

Slovenci bodo po ligi narodov misli usmerili v premierne olimpijske igre, na katerih bodo skupinski del igrali proti Franciji, Kanadi in Srbiji.