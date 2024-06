"Zagotovo velik velik uspeh naše reprezentance, ne le liga narodov, še uvrstitev na olimpijske igre. Fantje prikazujejo tako kakovostno igro, kot je v preteklosti še niso, pa čeprav so nekateri igralci že v zrelih letih. Vsa čast za ves napredek, ki ni bil narejen na hitro, čez noč, pač pa postopoma. Vse pohvale fantom in strokovnemu štabu za opravljeno," je nad predstavami slovenske odbojkarske reprezentance, ki je redni del lige narodov končala na prvem mestu in si priigrala tudi prvo olimpijsko vozovnico, navdušen nekdanji odbojkar Samo Miklavc.

Za slovensko odbojkarsko reprezentanco so sijajni tedni, v katerih časa za proslavljanje vseh mejnikov ni bilo in ga še nekaj časa ne bo. Varovanci Gheorgheja Cretuja so na 12 tekmah rednega dela lige narodov vknjižili kar 11 zmag in zgolj en poraz ter predtekmovanje zaključili na prvem mestu. Na poti do tega so v domačih Stožicah uradno potrdili nastop na prvih olimpijskih igrah, na katerih bodo sodelovali čez mesec dni v Parizu, se povzpeli na drugo mesto svetovne lestvice in znova dokazali, da spadajo na vrh svetovne odbojke.

"Vsa čast za ves napredek, ki ni bil narejen čez noč"

Nad predstavami Slovencev je navdušen tudi nekdanji odbojkarski reprezentant Samo Miklavc: "Zagotovo velik velik uspeh naše reprezentance, ne le liga narodov, še uvrstitev na olimpijske igre. Fantje prikazujejo tako kakovostno igro, kot je v preteklosti še niso, pa čeprav so nekateri igralci že v zrelih letih. V vseh elementih igre, od side-outa do break pointa, so nevarni tudi za najboljše reprezentance na svetu. Razveseljevali so že v preteklosti, s prejšnjimi uspehi, ko so bili trikrat srebrni na evropskih prvenstvih, tudi lani sedmi v ligi narodov. Prikazujejo igro, ki je moderna, kakovostna, agresivna, ob tem pa dokazujejo, da lahko tudi ob poškodbi nadomestijo igralca. Lani so to dokazovali brez Tončka (Šterna, op. a.), letos brez Možiča (Roka Možiča, op. a.), v nedeljo in soboto tudi brez Pajenka. Vidimo, da imamo, če nam kdo manjka, na razpolago alternativo, in to tudi proti reprezentancam, ki smo jim včasih gledali v hrbet, a jih spoštovali. Vsa čast za ves napredek, ki ni bil narejen na hitro, čez noč, pač pa postopoma. Tudi taka trajnost, da stvari ne gredo na hitro, daje neko kakovost."

Samo Miklavc je navdušen nad igro Slovencev in napredkom, za katerega opozarja, da se ni zgodil čez noč. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Dobra organizacija, napredek na servisu"

Člana reprezentance, ki je v začetku tisočletja orala ledino na evropskem prvenstvu, razveseljuje tudi dejstvo, da Slovenci ob zaključkih nizov ostajajo osredotočeni in se znajo vrniti kljub zaostanku. Odigrali so pet tekem na pet nizov in vselej igrišče zapustili kot zmagovalci. Na ta način so na kolena med drugim prvič spravili še zadnjega od odbojkarskih velikanov, ki jim ga do te pomladi ni uspelo premagati, Brazilijo. "Zelo so napredovali na servisih, to je zelo očitno, z dobrimi servisi tekmecem povzročamo precej težav pri sprejemu in jim otežujemo delo." Foto: www.alesfevzer.com

"Fantje se res dobro poznajo. So tehnično zelo dobro podkovani, nasprotniku ne prepuščajo točk, tekmec se mora res potruditi, da pride do točke. Tudi če zaostajajo z 20:23, so se sposobni vrniti, obrniti set, zmagati v končnici ... Imamo dobro organizacijo, tako na servisu, sprejemu kot pri zaključevanju, tako da vse pohvale fantom in strokovnemu štabu za opravljeno," pravi Miklavc in izpostavlja še korak naprej Slovencev pri začetnem udarcu.

Samo v nedeljo so proti Srbom dosegli kar 16 asov: "Zelo so napredovali na servisih, to je zelo očitno, z dobrimi servisi tekmecem povzročamo precej težav pri sprejemu in jim otežujemo delo."

"Tonček se je vrnil na najboljši mogoči način" "Tonček Štern se je vrnil na najboljši mogoči način." Foto: VolleyballWorld Čeprav je odbojka ekipni šport, pa v letošnji ligi narodov ne gre prezreti predstav povratnika v reprezentanco, korektorja Tončka Šterna, ki je moral lansko reprezentančno sezono zaradi težav s kolkom, operacije in daljše rehabilitacije izpustiti. "Po lanski sezoni, ko je okreval po težki poškodbi kolka, se je vrnil na najboljši mogoči način. Zelo napadalen je iz cone 1, cone 2, na servisu. Vsa čast. Z Ropretom se res dobro ujameta, kar olajša delo preostalim igralcem. Je res ena dodatna pozitivna točka letošnje sezone."

"Nekaterim se je kalkuliranje obrestovalo, drugim ne"

Za razliko od slovenskega tabora, ki se je za olimpijske igre boril v najmočnejši postavi, pa so se nekatere druge reprezentance odločale za kalkuliranje in predtekmovanja v ligi narodov niso v celoti igrale v popolni zasedbi. "Obdobje pred olimpijskimi igrami je malo specifično, saj so nekaterim prioriteta olimpijske igre, tako da ne nastopajo v prvih postavah. Mi nismo taktizirali, kako se bo to drugim obrestovalo, ali pa se jim ne bo, pa bomo še videli. Nekaterim se je v preteklosti obrestovalo, nekateri, ki v svetovni ligi niso igrali z najboljšimi, potem tudi na olimpijskih igrah niso dosegli najvišje ravni."

Verjame v kolajno

Slovence tako kot še sedem drugih reprezentanc od četrtka čaka zaključni turnir osmerice lige narodov v Lodžu, za uvod se bodo v petek ob 20. uri v četrtfinalu pomerili z Argentinci. Kdo pa jim bo stal nasproti v skupini na olimpijskih igrah, bo jasno v sredo.

Slovenci bodo konec tedna v Lodžu napadali prvo odličje v ligi narodov, tudi v Pariz pa ne bodo odšli le sodelovat. Foto: Volleyball World

Miklavc upa, da se vrnejo s kolajno."Verjamem, da bi odličje lahko osvojili, sploh glede na prikazane igre, na trenutno situacijo, ko fantje ne nihajo. Računam na kolajno. Za Pariz pa ... Smo eden od favoritov za visoka mesta, bomo pa potrebovali tudi malo športne sreče. Upam, da fantje zadržijo takšno formo, čeprav ni lahko zadržati take ravni igre tri mesece. Bomo videli tudi, kako se bo nekaterim obrestovalo, da niso bili v svetovni ligi vseskozi z najmočnejšo postavo. Se pa spominjam besed Andree Gianija, ki je rekel, da se je bilo precej težje uvrstiti na olimpijske igre, kot pa potem osvojiti odličje. Verjamemo v naše fante," je pozitivno zaključil nekdanji pomočnik selektorjev slovenske reprezentance.