Po drami je padla še Srbija, Slovenci s prvega mesta v Lodž

Liga narodov, 23. junij, Stožice in Manila

Slovenski odbojkarji so redni del lige narodov končali z 11. zmagami na 12 tekmah in zgolj enim porazom, kar pomeni, da so zmagovalci tega dela tekmovanja. A zdaj jih čaka še zaključni turnir osmerice v Lodžu, ki se bo začel že prihodnji četrtek v Lodžu, kjer bo četrtfinalni tekmec varovancev Gheorgheja Cretuja Argentina.

je za razliko od tekme proti Italiji znova lahko računal na udarno zasedbo. Srečanje so začeli srednja blokerja Alen Pajenk, ki je v soboto manjkal, in Jan Kozamernik, organizator igre Gregor Ropret, sprejemalca Tine Urnaut in Klemen Čebulj, korektor Tonček Štern, na mestu libera pa Jani Kovačič. Slovenci so izjemno, s 7:0 odprli srečanje proti Srbiji, ki tudi v nadaljevanju prvega niza ni našla odgovora in po zgolj 20 minutah je semafor kazal 25:13. Po vodstvu Slovenije s 10:3 je Cretu iz igre potegnil Pajenka, ki ima težave z mišico, tako da ga je zamenjal Sašo Štalekar, ki je proti Italiji dobro izkoristil priložnost.

Drugi niz so bolje odprli Srbi, povedli za šest in vodili vse do konca. Slovenija se je sicer vrnila in izenačila na 22:22, nato pa so ga na razliko s 27:25 dobili varovanci Igorja Kolakovića. V tretjem nizu so Srbi držali priključek s Slovenci do osme točke, nato pa so slovenski odbojkarji pritisnili na plin in začeli mleti kot v prvem nizu, ter ta del igre dobili s 25:14.

Četrti niz so bolje odprli slovenski odbojkarji, nato pa so Srbi preobrnili potek in ga dobili s 25:22, ter poskrbeli, da bo Slovenija ostala na tretjem mestu svetovne lestvice in ne bo nosilka v žrebu skupin olimpijskih iger, ki bo 26. junija. A to slovenskih odbojkarjev ni zmedlo. Peti, skrajšani niz je bil najbolj izenačen, v sami končnici pa so Slovenci po zaostanku z 10:8 pripravili preobrat in ga dobili s15:12.

Srbi kot zadnji na OI

Zadnji dan rednega dela lige narodov so bili v igri za preostalo olimpijsko vozovnico Srbi in Kubanci. Slednji so za ohranitev upanja potrebovali zmago nad Poljsko in ugoden razplet večerne tekme, a zmage nad vodilno reprezentanco sveta niso dočakali, tako da se veselijo Srbi.

Kdo bo igral na OI? Francija, Brazilija, Poljska, ZDA, Kanada, Nemčija, Japonska, Slovenija, Italija, Argentina, Srbija in Egipt.

Poljaki gostijo zaključni turnir, kot zadnji z vstopnico Argentinci

Zaključni turnir v Lodžu se bo začel v četrtek 27., končal pa v nedeljo, 30. junija. Na Poljskem bodo nastopili Slovenci, Poljaki, Italijani, Kanadčani, Japonci, Francozi, Brazilci in po zmagi Slovenije nad Srbijo tudi Argentinci.

Prav Argentina bo prvi nasprotnik Slovenije, preostale pare pa sestavljajo Poljska - Brazilija, Italija - Francija in Japonska - Kanada.