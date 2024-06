Veličasten poklon našim odbojkarskim junakom #video #foto

Po izjemnem uspehu slovenske odbojkarske reprezentance, ki si je v torek v Stožicah priborila olimpijsko vozovnico, so se danes podobe naših junakov zasvetile tudi na stolpnici v središču Ljubljane. To je naravnost veličasten poklon enega od glavnih pokroviteljev reprezentance, ki si ga četa Gheorgheja Cretuja nedvomno zasluži.

Dan po veliki zmago nad Argentino v Stožicah, s katero so slovenski odbojkarji potrdili mesto na olimpijskem turnirju v Parizu, so podobe naših odbojkarjev zasijale v vsej veličini na pročelju stolpnice v Trgu republike v Ljubljani. V čast zmagovalcem so pri enem od sponzorjev izbrane vrste poskrbeli za veličastno projekcijo.

Takole je začasen svetlobni spomenik zabeležila naša fotografinja Ana Kovač:

