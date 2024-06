Slovenska odbojkarska reprezentanca je na izjemen način začela turnir lige narodov v Stožicah. Pred domačimi gledalci je s 3:0 (23, 22, 27) premagala Argentino, zadostila še zadnjemu pogoju Mednarodne odbojkarske zveze za osvojitev olimpijske vozovnice in še uradno potrdila nastop na premiernih olimpijskih igrah. Slovencem je uspel še en podvig, z zmago so se, vsaj začasno, zavihteli na četrto mesto Svetovne lestvice, kar je njihova najboljša uvrstitev v zgodovini. Slovenci bodo naslednjo tekmo odigrali v četrtek ob 20.30 proti Kubancem. "Zdaj gremo res v Pariz. Brez besed," je dejal Tonček Štern.

Liga narodov, 18. junij, Stožice in Manila

Foto: www.alesfevzer.com Kakšen večer v Stožicah. Slovenski odbojkarji so pred domačimi gledalci po evropskem in svetovnem prvenstvu dočakali še eno veliko tekmovanje, elitno ligo narodov, v kateri letos rezultatsko blestijo.

Potem ko so na prvih dveh turnirjih na osmih tekmah kar sedemkrat zmagali in le enkrat izgubili, so v domačo dvorano prišli kot druga reprezentanca tekmovanja. Pred njimi so bili le Italijani, a tudi ti zdaj gledajo v hrbet varovancem Gheorgheja Cretuja, ki so po uvodnem dnevu s tekmo več tudi pred zahodnimi sosedi.

Foto: www.alesfevzer.com Pred uvodno tekmo Slovencev je iz Mednarodne odbojkarske zveze prišla vest, da Slovenci, ki so si matematično že pred turnirjem zagotovili olimpijske igre, za uradno potrditev olimpijskih iger zvečer potrebujejo zmago nad Argentino. To je Cretujeva četa tudi uresničila in brez izgubljenega niza prišla do velike zmage, s katero je dosegla kar nekaj mejnikov. Slovenci so bili v zaključkih nizov odločnejši od tekmecev, prvega so dobili s 25:23, drugega s 25:22, v tretjem pa rešili pet zaključnih žog za znižanje Argentine, ga dobili z 29:27 in potrdili zmago.

"Hvala Stožice, najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste nas podpirali ne le danes, pač že prej. Ta pot se je začela že dolgo časa nazaj, tisti, ki smo danes tukaj, smo samo češnja na vrhu torte. Vsi tisti, ki so leta delali, trpeli, pa jih morda ni danes tukaj na igrišču, so naredili veliko in nam pomagali, da smo se danes tu uvrstili na olimpijske igre. Nisem imel dvomov, da bo znova fantastična atmosfera, v veliki meri gre zmaga vam. Hvala vam, se vidimo v četrtek," je zbranim v dvorani povedal kapetan Tine Urnaut.

"Zdaj gremo res v Pariz. Brez besed"

Foto: www.alesfevzer.com

Z zmago, ob kateri se znova izkazal Tonček Štern, so tako potrdili tudi prvi nastop na olimpijskih igrah, na svetovni lestvici pa, vsaj začasno, prehiteli tako Japonce kot Američane. Zdaj so na četrtem mestu, kar je najvišje kadarkoli v zgodovini.

Foto: www.alesfevzer.com "Fenomenalni občutki. Zelo zelo težka tekma. Vedeli smo, da nam zmaga uradno prinaša olimpijske igre. To smo dokazali tako, da smo se borili celo tekmo. Zdaj gremo res v Pariz. Brez besed," je v prvi izjavi v prenosu na Kanal A dejal Tonček Štern, ki je dosegel nekaj ključnih točk. "Na vseh turnirjih, tudi danes, smo dokazali, da ne popuščamo. Tudi ko zaostajamo, se ne predajamo, skušamo dati svoj maksimum. Celotna ekipa res da sto odstotkov. In rezultat je tu."

"Ponosen sem na to ekipo. Fantje so leta sanjali o olimpijskih igrah. Pred tremi leti sem od njih prevzel ta cilj. Takoj sem dojel, kako zelo si želijo izpolniti ta cilj," je bil zelo čustven tudi selektor Cretu.

Navijači so pozdravili preboj Slovencev na OI. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci, ki so preboj na olimpijske igre proslavili z domačimi navijači, bodo imeli v sredo tekmovanja prost dan, v četrtek ob 20.30 pa jih čaka Kuba, ki bije hud boj s Srbi za olimpijsko vozovnico. V soboto se bodo Slovenci ob 20.30 pomerili z Italijani, ki bodo v Ljubljani nastopili oslabljeni, v nedeljo ob 20.30 pa še s Srbi.

Hud zadnji boj za OI Srbe v Stožicah čaka hud boj za olimpijske igre. Foto: CEV Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je bilo tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. Italijani in Slovenci so si že zagotovili olimpijske igre, na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so v najboljšem položaju Argentinci, sledijo Srbi in Kuban, ki so trenutno na napačni strani lestvice. Med zadnjima se v Ljubljani obeta hud boj za Pariz. Stanje na svetovni lestvici

V Stožicah za uvod zmaga Bolgarije

Pred tekmo Slovenije in Argentine sta se v Stožicah pomerili Turčija in Bolgarija. S 3:1 so zmagali Bolgari. V Manili je Brazilija s 3:1 premagala Nizozemsko, Kanada pa je po petih nizih na kolena spravila Japonce.

Zaključni turnir na Poljskem

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

Slovenci želijo pripraviti čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem, cilj so štiri zmage in prvo mesto na lestvici po rednem delu.