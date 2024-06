Slovenski odbojkarji po zmagi nad Argentinci na OI

Slovenija : Argentina 3:0 (23, 22, 27) Dvorana Stožice, gledalcev 5130, sodnik Mokry (Slovaška) in sodnica Grass (Brazilija).

* Slovenija: T. Štern 21 (1 as), Pajenk 8 (1 blok, 1 as), Planinšič, Kozamernik 4 (1 as), Toman, Bračko, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 9 (1 blok), Čebulj 13, Mujanović, Kržič.

* Argentina: Sanchez Pages, Martinez Franchi, Gallego, Conte 10, Loser Bruno 11 (5 blokov), Danani, Lima 12 (1 blok), Palacios, De Cecco, Kukartsev, Vicentin 5 (1 as), Ramos, Palonsky 6, Zerba 5 (2 bloka).

Izbranci romunskega strokovnjaka na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja še naprej kažejo sijajne predstave v ligi narodov. Pred prihodom v Ljubljano so na turnirjih v turški Antalyi in japonski Fukuoki dosegli sedem zmag in doživeli le en poraz ter nabrali ogromno število točk v boju za poletne olimpijske igre med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu. Slovenci so v ljubljanskih Stožicah po zmagi nad Argentinci tudi dokončno potrdili premierni nastop na bližnjih olimpijskih igrah v francoski prestolnici.

Slovenski odbojkarji so odločno začeli obračun proti Argentincem. Hitro so povedli s 6:3, po njihovem vodstvu z 10:6 pa je reagirala tudi južnoameriška klop in zahtevala polminutni odmor. Argentinci so sredi uvodnega niza vzpostavili ravnotežje in izenačili na 15:15, po srditem boju za vsako žogo pa so prelomni trenutki niza minili v znamenju Slovencev. Po asu Klemena Čebulja so povedli s 23:21, po vodstvu s 24:23 pa je Tonček Štern izkoristil prvo zaključno žogo za zmago s 25:23.

Foto: www.alesfevzer.com Drugi niz je bil preslikava prvega. Uvodoma so prevladovali Cretujevi izbranci, po vodstvu s 5:2 pa so jih tekmeci hitro ujeli in izenačili na 5:5. Slovenci so po delnem izidu 3:0 znova nekoliko lažje zadihali (8:5), nato pa se malce preveč sprostili in tekmecu prvič pogledali v hrbet (9:10). Do konca niza se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih pa so Štern, Čebulj, Tine Urnaut in druščina znova zaigrali zbrano in preudarno ter niz končali z zmago 25:22.

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com Cretujevi izbranci tretjega niza niso najbolje začeli, po zaostanku 4:7 pa so strnili svoje vrste in po delnem izidu 4:0 povedli z 8:7. Do konca niza je bilo vseskozi napeto: po zaostanku 20:21 je slovenska klop zahtevala polminutni odmor in povedla z 22:21, a nato popustila in Argentincem dovolila, da so jim ušli na dve točki (22:24). A Slovenci niso vrgli puške v koruzo. Po "projektilu" Šterna in žogi izven igrišča Ezequiela Palaciosa je bilo znova izenačeno 24:24, v živčni končnici in po dolgih akcijah pa so domači odbojkarji le strli odpor tekmecev. Odločilni točki je prispeval Štern, z 21 točkami tudi najbolj učinkovit igralec na igrišču.

Slovenija se bo v četrtek pomerila s Kubo, v soboto bo igrala proti Italiji, za konec pa še v nedeljo proti Srbiji.

Poleg slovenskih odbojkarjev so si nastop v Parizu v ekipnih športnih zagotovili tudi slovenski rokometaši in rokometašice, možnosti za to imajo tudi košarkarji na bližnjem kvalifikacijskem turnirju med drugim in sedmim julijem v Pireju.