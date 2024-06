Slovenski odbojkarji so v dvorani Stožice, ki bo med 18. in 23. junijem prizorišče tretjega turnirja lige narodov, v četrtek opravili prvi trening. Slovenci na domač teren prihajajo s sedmimi zmagami na osmih tekmah, drugim mestom v tekmovanju in olimpijsko vozovnico. To želijo proslaviti s čim večjim številom navijačev. Cilj selektorja Gheorgheja Cretuja, ki ima na voljo 16 reprezentantov, in odbojkarjev je na štirih tekmah nanizati štiri zmage.

Za slovenskimi odbojkarji sta dva turnirja lige narodov, ki so ju odigrali v Turčiji in na Japonskem. Osvojili so sedem zmag nad Nizozemsko, Francijo, Kanado in Poljsko ter Turčijo, Brazilijo in Bolgarijo, edini poraz so jim zadali Japonci. S tem so si priigrali nastop na prvih olimpijskih igrah in odlično izhodišče pred zaključnim turnirjem lige narodov, ki bo konec meseca na Poljskem.

Slovenci v Stožice prihajajo kot drugouvrščena reprezentanca lige narodov, pred njimi so le Italijani, ki so si prav tako že priborili olimpijsko vozovnico. Pred varovanci Gheorgheja Cretuja so zdaj štirje novi izzivi, pred domačimi navijači se bodo v torek za uvod pomerili z drugo najboljšo južnoameriško reprezentanco Argentino, ki na svetovni lestvici zaseda osmo mesto. V četrtek jih čaka obračun s Kubanci, v soboto se bodo udarili z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani, zadnji tekmeci bodo Srbi.

Klemen Čebulj pred ligo narodov v Stožicah (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Želimo ponoviti tak turnir doma"

Slovenska zasedba je v četrtek že trenirala v Stožicah, kjer si želi štirih zmag. "Spet doma, spet v Stožicah, spet v naši domači in najpriljubljenejši dvorani, v kateri vemo, da smo do zdaj res uživali in dosegali fantastične rezultate. Mislim, da bo tudi ta turnir, ki prihaja, eden takšnih, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Da bo postregel s tako dobrimi igrami, kot smo jih že nanizali v Turčiji in na Japonskem. Vsi želimo ponoviti tak turnir tudi doma, da prvi del tekmovanja lige narodov pred odhodom na Poljsko končamo s samo enim porazom. S temi mislimi gremo tudi zdaj na te tekme," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije odločno dejal sprejemalec Klemen Čebulj.

Varovanci Gheorgheja Cretuja si v Stožicah želijo štirih zmag. Foto: Aleš Oblak

Jan Kozamernik pred ligo narodov (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

V Ljubljani se bodo delile tudi zadnje vozovnice za olimpijske igre, reprezentance pa se bodo hkrati borile tako za pomembne točke na svetovni lestvici, ki bodo določale tekmece na olimpijskem turnirju v Parizu, kot tudi za uvrstitev na zaključni turnir lige narodov, ki ga bo konec junija gostila Poljska.

"Tudi na tem turnirju bo treba igrati tekmo po tekmo. Vemo, da nasprotniki ne bodo lahki, da so dejansko tudi naši direktni konkurenti za uvrstitev na svetovni lestvici. Veselim se že prve tekme z Argentino, ki je ena izmed zelo neugodnih tekmic. Za nami je sta dva dobra turnirja. Mislim, da smo ju odigrali dokaj korektno, zagotovo pa je še prostor za napredek. Nadejam se tega, da prenesemo igro z Japonske tudi v Stožice in jo še malenkost nadgradimo. Zato se z veseljem vračamo sem, da nam da domača publika še tisto piko na i pri pripravi, da nas dvigne in da tudi doma lahko ciljamo na nove zmage. Želim si, da bi bile Stožice spet takšne, ki se jih spomnim iz preteklosti. Mislim, da lahko pričakujemo dobre predstave," je ob vrnitvi v Stožice, kjer jim je tolikokrat uspelo, dejal srednji bloker Jan Kozamernik.

Popoldne v Ljubljani druženje z navijači Odbojkarska reprezentanca bo danes v središču Ljubljane pozdravila svoje navijače. Ti se bodo lahko z izbrano vrsto družili med "treningom" na posebej za to priložnost zgrajenem igrišču na ploščadi pred stavbo NLB na Trgu Republike med 16.15 in 17.30.

Slovenci upajo na polne tribune. Foto: Aleš Oblak

S polnimi Stožicami zmagovati naprej

"Turnirja doma smo se veselili, preden smo sploh kam odšli. Zdaj ko smo prestali dve zelo težki potovanji, smo res lahko zadovoljni z izkupičkom. Naredili smo zares ogromno, da smo nanizali sedem zmag in samo en poraz. Zdaj je pred nami še tisto ključno dejanje doma, pred svojimi navijači, pred katerimi lahko letimo še višje, udarjamo še močneje. Pričakujemo polne Stožice in da z našimi navijači še naprej zmagujemo," je rojakove besede dopolnil še Alen Pajenk.

Uvodno tekmo turnirja lige narodov v Ljubljani bosta 18. junija ob 16.30 odigrali Bolgarija in Turčija, obračun Slovenije in Argentine bo sledil ob 20.30. V Stožice ob omenjenih prihajajo še Italija, Poljska, Srbija in Kuba.

Vzporedno s turnirjem v Sloveniji se bo odvijal še turnir na Filipinih, kjer bodo nastopale reprezentance Brazilije, Japonske, Irana, Kanade, ZDA, Nizozemske, Francije in Nemčije.

Reprezentanca Slovenije na pripravah na tretji turnir lige narodov Podajalci: Gregor Ropret, Dejan Vinčić, Uroš Planinšič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman