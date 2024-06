"Kaj pričakujem v Ljubljani? Ne 14 tisoč, ampak 18 tisoč navijačev v dvorani in okrog nje. Med odmori ne želim niti slišati svojega glasu. Želim si čutiti enako kot leta 2022 med svetovnim prvenstvom. Rad bi, da bi navijači pomagali tem neverjetnim igralcem, da se uvrstijo v Pariz in dosežejo čim višji položaj na svetovni lestvici. Potrebujemo jih," je po rezultatsko uspešnih turnirjih lige narodov, po katerih so slovenski odbojkarji na drugem mestu tekmovanja in z eno nogo na svojih premiernih olimpijskih igrah, navijače v Stožice pozval selektor Slovencev Gheorghe Cretu. Ta bo varovance na zadnjem turnirju rednega dela lige narodov vodil med 18. in 23. junijem.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po štirih zaporednih zmagah na uvodnem turnirju lige narodov v Antalyji navdušila tudi na drugem turnirju v Fukuoki. Japonsko zapušča s tremi zmagami, tudi zgodovinsko premierno nad Brazilijo, in porazom. Sedem zmag so zbrali le še aktualni svetovni prvaki Italijani, ki so s tremi točkami več na lestvici lige narodov edini pred Slovenci. Reprezentanci imata tudi najboljše izhodišče med petimi, ki si bodo prek lige narodov še zagotovile olimpijsko vozovnico.

Foto: VolleyballWorld

"Ponosen na celoten štab, na vse sodelavce, na trenerja za telesno pripravo, igralce"

"Za nas je to velik uspeh, saj je bilo vse skupaj zelo naporno. Najprej pot v Antalyjo, zatem dolgo potovanje na Japonsko in tudi ves pritisk rezultata v tem tednu. Čutil sem ga predvsem na prvi tekmi s Turčijo, na kateri nismo imeli ničesar za izgubiti. Na tekmi z Brazilijo smo vložili ogromno energije in zmaga je bila za nas posebna. Po tekmi z Japonsko sem bil zares jezen, saj smo igrali dobro, potem nismo mogli zaključiti. Pripravili smo si veliko priložnosti zato, a bi morali dodati več agresivnosti za še eno zmago. Po dveh takih tekmah igrati tako dobro in dobiti vse točke proti ekipi, ki je bila neobremenjena in je lahko igrala brez težav (Bolgariji, op. a.), ni bilo lahko. Intenzivni tekmi z Japonsko in tudi tista z Brazilijo z neverjetno dolgimi izmenjavami – lahko samo rečem, da sem ponosen na celoten štab, na vse svoje sodelavce, na trenerja za telesno pripravo in seveda na igralce, ki so dali vse od sebe. Na tem turnirju nismo bili perfektni in iz tega se moramo učiti, postati še močnejši," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije selektor Gheorghe Cretu pohvalil vse člene slovenskega tabora, ob tem pa povedal, da njegovi varovanci lahko igrajo še bolje.

Čez teden v Stožicah dokončno potrditi olimpijske igre

To bodo poskušali dokazati na domačem turnirju lige narodov med 18. in 23. junijem, ko se bodo v Stožicah merili z ekipami, ki se vse borijo za olimpijsko vozovnico, Italijani, Argentinci, Srbi in Kubanci, ter potrjevali zgodovinski olimpijski nastop.

Slovenci bodo med 18. in 23. junijem ligo narodov igrali v domačih Stožicah. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik.

Slovenci so s 335,03 točke trdno na drugem mestu med petimi reprezentancami, ki si bodo priigrale olimpijsko vozovnico. Pred njimi so le Italijani (369,30 točke). Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (302,36), sledijo Srbi (251,55) in Kubanci (250,64), ki so trenutno na napačni strani lestvice in za Slovenci štiri tekme pred koncem rednega dela zaostajajo skoraj 85 točk.

Foto: www.alesfevzer.com

"Kaj pričakujem v Ljubljani? Ne 14 tisoč, ampak 18 tisoč navijačev v dvorani in okrog nje. Med odmori ne želim niti slišati svojega glasu, ko bom govoril. Želim si čutiti enako kot leta 2022 med svetovnim prvenstvom. Rad bi, da bi navijači pomagali tem neverjetnim igralcem, da se uvrstijo v Pariz in dosežejo čim višji položaj na svetovni lestvici. Potrebujemo jih. Vse vas potrebujemo v Stožicah. Rad sem tam in prepričan sem, da tudi fantje že komaj čakajo, da pridejo domov. A zdaj se moramo umiriti in se kmalu vidimo," je pred vrnitvijo v Stožice, v katerih so Slovenci že tolikokrat navdušil svoje navijače, še dodal romunski strateg na slovenski klopi.

Zaključni turnir v Lodžu

Slovenci v Stožicah ne bodo potrjevali le olimpijske vozovnice, ampak si bodo poskušali izboriti čim boljše izhodišče za zaključni turnir osmerice lige narodov. Tega bodo med 27. in 30. v Lodžu gostili zmagovalci lanske izvedbe Poljaki.

Liga narodov, tretji turnir, Stožice (18.–23. junij), slovenske tekme: Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

Preberite še: