Zmaga nad Nizozemsko, Francijo, Kanado, Poljsko, Turčijo, Brazilijo, poraz proti Japoncem in zmaga nad Bolgarijo je sijajen izkupiček slovenske odbojkarske reprezentance v tej sezoni lige narodov. Z današnjo zmago nad pomlajeno bolgarsko zasedbo s 3:0 so Slovenci naredili pomembna koraka na dveh frontah.

Tine Urnaut po zmagi nad Bolgarijo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Z eno nogo so vstopili na svoje premierne olimpijske igre, ki se bodo konec julija začele v Parizu, na široko pa so odprli vrata za nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice lige narodov, ki bo konec tega meseca v Lodžu.

"Zelo vesel sem, da nam je danes uspelo premagati Bolgarijo, mlado ekipo, ki nima česa izgubiti. Zelo agresivno so začeli tekmo, mi smo v težkih trenutkih ostali mirni in zabeležili pomembni točki," je po sedmi zmagi dejal kapetan Tine Urnaut.

Slovenci so s sedmo zmago skočili na prvo mesto lestvice. Foto: VolleyballWorld

Korošec je poslal tudi sporočilo slovenskim navijačem. Slovenci bodo namreč med 18. in 23. junijem gostili zadnji turnir lige narodov rednega dela. Začeli ga bodo s prvega ali drugega mesta lige narodov. Na prvem jih lahko prehitijo le še Italijani.

"Upam, da bomo še enkrat ustvarili fenomenalno vzdušje v Stožicah, kot vedno do zdaj na zadnjih velikih tekmovanjih, ko je dvorana pokala po šivih. To je največja želja, ki jo imam za zadnji turnir v Ljubljani."

Urnautova želja pred domačim turnirjem v Stožicah (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

V boju za OI le za Italijani

Slovenci so na stežaj odprli vrata do olimpijskih iger. Foto: VolleyballWorld

Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik.

Z novo zmago so Slovenci ostali trdno na drugem mestu med petimi reprezentancami, ki si bodo priigrale olimpijsko vozovnico. Pred njimi so le Italijani. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci, sledijo Kubanci in Srbi, ki so trenutno na napačni strani lestvice in za Slovenci pet tekem pred koncem rednega dela zaostajajo težko dosegljivih 90 točk.