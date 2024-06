Japonci kot prvi našli recept za Slovence, ki ostajajo v odličnem položaju

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na sedmi tekmi letošnje lige narodov doživela prvi poraz. Z 1:3 (-23, 19, -24, -21) je izgubila proti Japoncem, s katerimi ima kar nekaj neporavnanih računov. Slovenci kljub porazu ostajajo pri vrhu lige narodov in na odlični poti na olimpijske igre. Še vedno so na drugem mestu pet peterico, ki si bo zagotovila olimpijsko vozovnico. Od Fukuoke se bodo poslovili v nedeljo s tekmo proti Bolgarom (12.20), med 18. in 23. junijem pa bodo ligo narodov igrali doma v Stožicah.

Poročilo s tekme:

Japonska : Slovenija 3:1 (23, -19, 24, 21) * Dvorana: General Exhibition Center, sodnika: Epaminondas (Grčija), Albloši (UAE).

* Japonska: Nishida 26 (4 ase, 2 bloka), Onodera 4 (2 bloka), Fukatsu, Miyaura, Otsuka, Yamauchi 8 (1 blok), Sekita 1 (1 as), K. Takanashi, R. Takanashi 16 (1 as), Ogava, Ishikawa 12 (1 blok), Masato 1 (1 as), Yamamoto, Evbade-Dan.

* Slovenija: T. Štern 27 (4 bloke), Pajenk 8 (3 bloke), Kozamernik 8 (1 as, 4 bloke), Toman, Bračko, Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 2 (1 blok), Urnaut 13 (3 ase), Čebulj 12 (bloka), Mujanović, Kržič.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila pred vstopom v drugo polovico rednega dela lige narodov še edina neporažena reprezentanca. Potem ko je na prvem turnirju premagala Nizozemsko, Francijo, Kanado in Poljsko, je na drugem v Fukuoki za uvod odpravila Turčijo, v petek pa po hudem boju prvič v zgodovini strla odpor trikratne olimpijske prvakinje Brazilije.

Drugo polovico rednega dela so Slovenci danes v Fukuoki odprli proti neugodnim Japoncem, ki so jim lani zadali dva poraza – v olimpijskih kvalifikacijah in četrtfinalu zaključnega turnirja lige narodov. Tudi tokrat se je zmage na koncu veselila azijska zasedba, ki je prvi niz dobila s 25:23. Drugi je s 25:19 pripadel varovancem Gheorgheja Cretuja, ki je začel s standardno postavo (sprejemalca Tine Urnaut in Klemen Čebulj, podajalec Gregor Ropret, blokerja Jan Kozamernik in Alen Pajenk, korektor Tonček Štern, libero Jani Kovačič). V tretjem so Slovenci ob koncu s tremi zaporednimi točkami prišli do zaključne žoge za vodstvo (24:23), a je niso izkoristili, Japonci so nanizali tri, niz dobili s 26:24 in povedli z 2:1. Četrtega, v katerem Slovenci niso vodili, je četrta reprezentanca sveta dobila s 25:21 in se razveselila šeste zmage na osmi tekmi turnirja.

Tudi Slovenci so pri šestih zmagah, a točki manj (15), imajo pa na računu eno tekmo manj. Odigrali jo bodo v nedeljo ob 12.20 proti Bolgariji. Nato se bodo vrnili v domovino in zadnji turnir rednega dela lige narodov odigrali v domačih Stožicah (18.–23. junij).

Slovenci na odlični poti do olimpijskih iger Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani (366,21 točke), ki so na lestvici FIVB drugi, sledijo jim peti Slovenci, ki so danes izgubili 7,5 točke in so pri 332.59 točkah. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (304,96), sledijo Srbi (247,59) in Kubanci (241.09). Ti so trenutno na napačni strani lestvice, za Slovenci pa zaostajajo že več kot 90 točk. Stanje na svetovni lestvici

Čez dober teden v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico. V Stožicah bo slovenski zasedbi znova lahko pomagal Rok Možič.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).